Bebeto anuncia reforma completa do ginásio poliesportivo de Vila Vargas

A reforma completa do ginásio poliesportivo de Vila Vargas deverá ter início nos próximos meses, com toda infraestrutura e segurança necessária para oferecer um local apropriado para os esportistas dos distritos. O anúncio foi feito pelo vereador Bebeto (PR), juntamente com a prefeita Délia Razuk (PR), vereadores e secretários municipais, durante a abertura das atividades do projeto ‘Bairro a Bairro’, que teve início no sábado (11), no distrito de Vila Vargas.

Em seu discurso, o vereador que também é morador em Vila Vargas, ressaltou o esforço durante seu mandato, como representante da zona rural, em buscar melhorias para os distritos, principalmente a reforma do ginásio poliesportivo, uma das principais reivindicações da comunidade. “Foram inúmeros encaminhamentos na Câmara Municipal solicitando providências para a reforma deste ginásio, e agora, em menos de dois meses a prefeita Délia vem aqui e reforça seu compromisso com a comunidade não só de Vila Vargas, mas com todos os demais distritos”, disse.

O vereador ainda mencionou que apesar de ter feito parte da base aliada na administração passada, acreditou no projeto de governo proposto em campanha pela prefeita Délia Razuk, período em que fez a troca de partido para o PR (Partido da República), onde se reelegeu vereador pelo sexto mandato. “A prefeita durante o período de 120 dias de seu mandato interino nunca deixou de atender os distritos, prova disto são todas essas ações que estão previstas para os próximos dias. Valeu a pena ter escolhido andar com a prefeita que vai mudar a história de Dourados”, enfatizou.

Mutirão

Ainda no sábado passado, Bebeto acompanhou as ações sociais e mutirão de limpeza em Vila Vargas, primeiro distrito beneficiado pelo “Bairro a Bairro”, projeto da Prefeitura de Dourados que levará atendimentos em todos os bairros da cidade e distritos. Em Vila Vargas, por exemplo, além das atividades culturais realizadas no Crass, também foram feitos cadastramentos da população para aquisição de moradias populares, vacinação antirrábica e panfletagem sobre prevenção à Dengue, distribuição e plantio de mudas de árvores, recreação infantil, exames médicos, plantão de atendimento do Procon e dúvidas e revisão relacionadas ao IPTU e mutirão de limpeza.