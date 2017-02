Publicada em 13 de fevereiro de 2017 às 10:17

Na noite do último domingo, dia 12, rolou a formação do terceiro paredão do Big Brother Brasil 17, que para a surpresa da casa e dos telespectadores foi um paredão triplo. Os brothers e o líder Daniel, que venceu a última prova após muitas emoções, precisaram colocar mais trê s participantes na berlinda do reality show .

Antes da votação se iniciar e esquentar os ânimos na casa, o big fone deu as caras pela primeira vez. E quem atendeu foi Pedro que ganhou o poder de indicar um de seus colegas confinados. O jornalista mandou Ilmar ao paredão antes mesmo da imunização do anjo da semana e até mesmo antes da indicação do líder.

Emily, que venceu a Prova do Anjo , teve o poder de imunizar sua amiga Roberta, que soltou o verbo ao falar sobre os votos do domingo. Além disso, o líder mandou Marcos mais uma vez ao paredão e os votos das sisters e brothers acabaram indicando Luiz Felipe ao paredão com Ilmar e Marcos. E aí, quem será que sai nesse primeiro paredão triplo ?

Do MSN Entretenimento