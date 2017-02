Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 11:37

Restrição atinge pelo menos 20 prefeituras de Mato Grosso do Sul

Pelo menos 20 gestores municipais de Mato Grosso do Sul estão em dificuldade no cadastro de acesso às contas das prefeituras no Banco do Brasil.

A restrição preocupa o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, que cobra da instituição atenção especial na liberação do castrado.

Segundo ele, no dia 11 de janeiro a Assomasul enviou um ofício ao gerente de Relacionamento do Banco do Brasil, Dair Pereira dos Santos, pedindo providências imediatas com relação ao cadastro de novos gestores, incluindo prefeitos e secretários municipais, para acesso às contas dos municípios.

“Ao cumprimenta-lo, vimos pelo presente solicitar à V.Sa, a especial atenção junto à Superintendência desse conceituado estabelecimento em Mato Grosso do Sul, com referência ao assunto em pauta, tendo em vista as diversas ligações recebidas dos municípios deste Estado com a dificuldade da liberação do Cadastro dos Novos Gestores para acesso nas contas municipais, junto às agências do BB, no interior do Estado”, diz a correspondência assinada à época pelo presidente Juvenal Neto.

No documento, a Assomasul também destaca a preocupação da CNM (Confederação Nacional de Municípios) que faz advertência semelhante, por meio de correspondência enviada à Diretoria de Governo do Banco do Brasil, em Brasília.

Caravina lamenta a restrição, observando que os administradores estão no cargo desde o dia 1º de janeiro e as obrigações com tempo determinado começam a vencer e os prazos apertarem.

Da mesma forma com que a CNM trata o assunto, o dirigente adverte que a demora prejudica o cumprimento dos deveres dos novos gestores municipais e o bom andamento da máquina pública visando atender à população.

Assessoria Assomasul