Publicada em 9 de fevereiro de 2017 às 14:11

Prefeita Délia Razuk lança conjunto de ações para atender a cidade e distritos, começando por Vila Vargas e Vila São Pedro

Neste fim de semana a Prefeitura inicia uma programação de ações que vai atender não só os bairros de Dourados, como também os distritos, dentro da proposta da prefeita Délia Razuk, de levar para essas localidades o mesmo serviço executado na sede do município. Tendo como foco principal a limpeza, esse verdadeiro mutirão começa no sábado (11), pelos Distritos de Vila Vargas e São Pedro.

Nos dois distritos equipes da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) já estão trabalhando na limpeza que inclui varredura, poda de árvores e roçada de terrenos. Outras cuidam da troca de lâmpadas, restauração das vias públicas e pintura de meio-fio e, também, revitalização de áreas esportivas.

Além desses serviços, neste sábado, no Distrito de Vila Vargas a prefeitura programou outras atividades voltadas para as duas comunidades, que inclui atrações culturais, esportivas e de lazer. Entre elas a distribuição de livros e cd’s de artistas locais, apresentação musical e da arte dos tambores, além de cinema para crianças; oficina recreativa também para crianças, coordenada pelo Corpo de Bombeiros e um aulão de zumba.

Outras secretarias municipais também participam do mutirão como a Agência Municipal de Habitação e Interesse Social que estará a disposição com o cadastramento para Casas Populares; o Centro de Controle de Zoonoses com vacinação antirrábica e orientações sobre doenças como dengue, chicungunya, zica e febre amarela; distribuição e plantio de mudas através do Imam, plantão de dúvidas do IPTU, Procon, exames médicos através da Secretaria de Saúde e atividades físicas, pela Funed.

A prefeitura, através da secretaria de Educação, estará colocando ônibus a disposição da comunidade de Vila São Pedro para a participação nas atividades programadas para o distrito de Vila Vargas.

A abertura está prevista para as 8h da manhã de sábado, com a apresentação da banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Iniciativa

A iniciativa da atual administração em desenvolver ações dessa natureza faz parte do plano de trabalho da prefeita Délia Razuk, e reforçado depois que foi apresentado à ela um relatório com as principais deficiências de todos os distritos. Ela reuniu seu secretariado, indicou a necessidade de ações emergenciais e a discussão foi efetivada.

O Bairro a Bairro, a partir de agora fará parte das ações da administração e o objetivo é atender todo o município com essas e outras ações, tanto com a estrutura da prefeitura como de parceiros.