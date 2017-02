Publicada em 9 de fevereiro de 2017 às 14:59

As negociações entre Atlético e São Paulo em torno do nome do atacante Lucas Pratto estão bem adiantadas. Restam então apenas detalhes para o centroavante argentino virar oficialmente jogador do São Paulo.

A Gazeta Esportiva apurou que o Atlético pretende vender os 100% que possui do atacante argentino. O valor ultrapassa a casa dos 10 milhões de euros (aproximadamente 33,4 milhões de reais).

O São Paulo, no entanto, quer parcelar o valor, pagando uma parte a vista e o restante com um prazo maior. O Galo, entretanto, espera garantias do Tricolor para confirmar o negócio.

Uma opção que surgiu nas últimas horas é o Galo receber um atleta de volta, como garantia. O jogador chegaria a Belo Horizonte com passe fixado, por empréstimo. Nomes, entretanto, ainda não foram revelados.

Vale lembrar que o Atlético vive problemas entre os volantes. Atualmente o Galo conta com Elias e Rafael Carioca, além de jovens da base. Existe a preocupação com a falta de um jogador nesta posição com mais pegada, com maior perfil de proteção a defesa.

Da Gazeta Esportiva