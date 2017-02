Publicada em 2 de fevereiro de 2017 às 16:12

Prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, assume presidência em lugar de Juvenal Neto

Empossado na manhã desta quinta-feira (2) presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), o prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), prometeu esforços no sentido de estreitar ainda mais as relações institucionais com os órgãos públicos, além de muita dedicação visando garantir mais recursos para os municípios do Estado.

O ato simples de posse de Caravina ocorreu na sala de reuniões da presidência juntamente com os prefeitos que ocuparam os demais cargos da diretoria da entidade municipalista.

Eleito no começo do ano por meio de chapa única, Caravina assume o cargo em lugar do ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul, Juvenal Neto (PSDB), durante mandato de dois anos.

Em discurso, o novo dirigente destacou a necessidade de manter o bom relacionamento institucional que tem com os poderes Executivo e Legislativo desde que a Assomasul não seja subserviente, mantendo assim a sua autonomia como entidade cuja atribuição é lutar pelos direitos dos municípios de Mato Grosso do Sul.

Ele disse que a intenção da nova diretoria é dar o suporte necessário aos prefeitos, auxiliando-os na tarefa de administrar seus municípios dentro das limitações da entidade. Nesse sentido, sugeriu trabalhar em conjunto com os consórcios municipais com objetivo de facilitar ainda mais na captação de recursos junto aos governos federal e estadual.

Caravina defendeu ainda um modelo de gestão à frente da Assomasul, pautado principalmente na transparência financeira e a participação ativa de todos os membros da diretoria.

Reunião

Logo após o ato de posse, do qual participaram o secretário Sérgio de Paula (Casa Civil), representando o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o deputado estadual Beto Pereira (PSDB), representando a Assembleia Legislativa, além de vereadores e secretários estaduais, Caravina reuniu-se com os demais membros da diretoria.

Durante a reunião, o presidente falou sobre a forte estrutura que a Assomasul dispõe para atender todos os municípios do Estado, incluindo um escritório de representação em Brasília, instrumento, segundo ele, muito importante no papel de encaminhar a reivindicação dos prefeitos aos ministérios e outros órgãos federais, sobretudo, agendar pautas de discussão com o Congresso Nacional por meio da bancada federal.

Caravina também destacou o importante papel da “Central de Projetos”, criada pela entidade para atender principalmente os municípios que não têm condições de contratar engenheiros e arquitetos.

Ainda durante o encontro, a nova diretoria decidiu fechar uma agenda emergencial de discussão e encaminhamento de reivindicações ao governo, entre outros pontos.

Uma das prioridades dos prefeitos é discutir de imediato com o governo estadual a questão dos convênios para manutenção do transporte escolar e novos critérios de distribuição proporcional dos recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).

Por sugestão do prefeito de Jateí, Eraldo Jorge Leite, tesoureiro da entidade, foi criada uma comissão para discutir o transporte escolar, composta pelos prefeitos Jeferson Luiz Tomazoni (São Gabriel do Oeste), Jean Sérgio Fogaça (Douradina) e Doutor Bandeira (Amambai).

Em sua fala, Eraldo Leite, que presidiu a Assomasul por dois mandatos, falou sobre sua experiência e pediu empenho aos colegas em torno dessa nova missão administrativa.

Ele observou que apesar das dificuldades dos prefeitos nesse momento de crise os problemas certamente serão superados desde que haja empenho e dedicação de todos.

Os prefeitos também devem priorizar assuntos relacionados à divisão dos recursos do ICMS Ecológico.

Além de Caravina, foram empossados os seguintes prefeitos:

1º Vice-presidente: Rogério Rodrigues Rosalim (PSDB) – Figueirão

2º Vice-presidente: Manoel dos Santos Viais (PR) – Caracol

Secretário geral: Jeferson Luiz Tomazoni (PMDB) – São Gabriel do Oeste

2º Secretário: Délia Godoy Razuk (PR) – Dourados

3º Secretário: Marcelo de Araújo Ascoli (PSL) – Sidrolândia

Tesoureiro Geral: Eraldo Jorge Leite (PSB) – Jateí

2º Tesoureiro: Alexandrino Arévalo Garcia (PR) – Aral Moreira

Diretoria Auxiliar

Diretor de Rel. Públicas: Marlene de Matos Bossay (PMDB) – Miranda

Dir. de Ass. Municipalista: Aluízio Cometki São José (PSB) – Coxim

Diretor de Patrimônio: Edvaldo Alves Queiroz (PDT) – Água Clara

Diretor de Saúde? Edinaldo Luiz de Melo Bandeira (PSDB) – Amambaí

Diretor de Cultura: Jean Sérgio Clavisso Fogaça (PEN) – Douradina

Diretor Esportivo: Roberto Tavares Almeida (PSDB) – Taquarussu

Conselho Fiscal

Álvaro NackleUrt (DEM) – Bandeirantes

Mário Alberto Kruger (PSC) – Rio Verde de Mato Grosso

MarceleideHartemam Pereira Marques (PMDB) – Antônio João

Suplentes

Patrícia DenerussonNelliMargatto Nunes (PSDB) – Igautemi

José Fernando Barbosa dos Santos (PSB) – Selvíria

Cleidimar da Silva Camargo (PSDB) – Rio Negro