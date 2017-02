Assessor de Comunicação Social do DOF completa dois anos na função

O Sargento Julio Cesar Teles Arguelho, 37 anos, sendo 18 de carreira na polícia militar, completou no último dia 13 de fevereiro 2 anos à frente da Assessoria de Comunicação Social do Departamento de Operações de Fronteira.

O assessor assumiu a pasta em 13 de fevereiro de 2015, sendo que a partir desse momento, adotou a estratégia do marketing institucional e da parceria com os meios de comunicação escrita, falada e televisada, além dos meios digitais e as redes sociais, para alavancar a divulgação das ações do Departamento no âmbito estadual e nacional.

Ainda em 2015, o assessor recebeu o registro de jornalista pela Delegacia Regional do Trabalho em Dourados e desde então tem ampliado o poder de divulgação e marketing do DOF e, empenhado uma participação mais efetiva nas mídias sociais, para que a comunidade conheça o trabalho do Departamento.

Pelo sucesso de seu trabalho e dedicação, Arguelho foi indicado e agraciado com as medalhas Tiradentes, Águia da Fronteira e com a medalha Policial do Ano de 2016, realizado pela Imprensa do policial na Cidade do Rio de Janeiro.

Sua disposição e disponibilidade, informações precisas e coesas com riqueza de detalhes, registros de vídeo e fotografia, bem como os releases escritos como matérias jornalísticas, veio cobrir uma lacuna histórica havia na divulgação das ações do DOF, gerando diversas exposições na mídia nacional.

Arguelho ainda é palestrante no projeto DNC (Diga Não ao Crime), que foi criado por ele e que até o final do ano de 2016, já havia atendido aproximadamente 5mil jovens e adolescentes com as palestras que visam inibir a iniciação criminal de jovens e adolescente de 12 a 17 anos na fronteira do estado.

Hoje o DOF participa efetivamente da rotina da imprensa do MS, gerando e divulgando notícias sobre o dia a dia policial na fronteira do estado de Mato Grosso do Sul e principalmente no combate ao crime organizado na fronteira.

“É momento de agradecer por esses dois anos de bastante trabalho e aprendizado, pela confiança da direção e dos policiais do Departamento e pela parceria e pelo retorno fantástico por parte dos colegas da imprensa, que confiaram nessa nova forma de informar e ajudaram a alavancar ainda mais o nome do DOF”, conclui o Sargento Arguelho, assessor de Comunicação Social do DOF.