Após prêmio, ‘La la land’ é favorito ao Oscar 2017, mas ‘Estrelas além do tempo’ pode surpreender

Premiações dos sindicatos dos produtores e dos diretores colocam musical na frente da disputa. Associações são principais ‘termômetro’ do evento da Academia.

Após os principais prêmios que antecedem o Oscar e servem de grandes indicadores da categoria de melhor filme, “La la land: Cantando estações” mantém o favoritismo conquistado desde que ganhou sete Globos de Ouro no início de janeiro. Já “Estrelas além do tempo” surge como azarão inesperado de acordo com o histórico das premiações dos maiores sindicatos de classes de Hollywood, e “Moonlight: Sob a luz do luar” perde grande parte da força que mostrava no final de 2016.

A premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos acontece no próximo domingo (26), com apresentação de Jimmy Kimmel.

Ao contrário de 2016, em 2017 as duas associações que mais prevêem vencedores de melhor filme concordaram e escolheram “La la land” em suas principais categorias. Nos últimos dez anos, todas as sete produções premiadas pelos sindicados dos produtores e dos diretores levaram o Oscar.

Com isso, Damien Chazelle, responsável pelo musical, deve ganhar também a estatueta de melhor diretor, se tornando o cineasta mais jovem a ser premiado pela Academia, aos 32 anos de idade. Nas categorias de atuação, os vencedores do Sindicato dos Atores (SAG, na sigla em inglês), Denzel Washington e Emma Stone, se tornam favoritos automáticos.

Entre os roteiros a situação fica mais imprevisível. O Sindicato dos Roteiristas da América (WGA, na sigla em inglês) premiou “Moonlight: Sob a luz do luar” como melhor texto original. No entanto, a Academia indicou o roteiro do diretor Barry Jenkins como melhor adapação. Ou seja, as duas categorias estão em aberto.

As premiações dos sindicatos são conhecidas como grandes “termômetros” do Oscar por contarem com muitos dos membros que participam da escolha dos vencedores. Algumas apresentam até mesmo um sistema de votação parecido.

Filme e diretor

“La la land” se firma como favorito após ser escolhido na categoria de melhor produção do Sindicato dos Produtores da América (PGA, da sigla em inglês), cujo vencedor coincidiu o melhor filme do Oscar 19 vezes em 27 anos.

Isso acontece por dois motivos: além de ter grande parte dos 7 mil membros votantes da Academia, a organização também utiliza um sistema bem parecido de votação em sua premiação.

Além disso, Chazelle foi o ganhador da estatueta do Sindicato dos Diretores da América (DGA, da sigla em inglês). Desde 1948, o escolhido da associação só não foi o melhor diretor do Oscar em sete ocasiões.

É importante lembrar também que geralmente o melhor filme da Academia também recebeu o prêmio de melhor cineasta. Isso aconteceu em 63 das 88 edições até o momento, o que coloca as duas mãos de “La la land” na estatueta.

Azarões

Mas o histórico das premiações também pode funcionar contra o musical. Nos últimos anos, é muito raro que uma produção vença como melhor filme no Oscar sem uma indicação a melhor elenco do prêmio do SAG. A última vez que isso aconteceu foi em 1996, com “Coração Valente”.

Nos últimos 12 anos, somente dois melhores filmes não ganharam ao menos um dos prêmios dos dois sindicatos: “Crash – No limite”, em 2006, e “Spotlight: Segredos revelados”, em 2016, ambos campeões como melhor elenco do SAG e como melhor roteiro original do WGA.

Em 2017, não há produção com tais características. Assim, “Estrelas além do tempo” (melhor elenco do SAG) e “Moonlight” (melhor roteiro original do WGA) até têm chances, mas é difícil colocar qualquer um dos dois no bolão da firma.

Washington, Stone, Ali e Davis

Depois de dois anos de críticas pela total ausência de negros entre os atores indicados, o Oscar de 2017 pode ser o primeiro na história a ter três entre seus vencedores. Isso porque o SAG, principal “termômetro” nas categorias de atuação, premiou três afro-americanos.

Diretor e protagonista de “Um limite entre nós”, Denzel Washington se tornou favorito como melhor ator após ser o escolhido da associação. Ele deixa para trás Casey Affleck, de “Manchester à beira-mar”, que perdeu força desde o Globo de Ouro após algumas antigas acusações de assédio sexual voltarem a ser discutidas.

Emma Stone deve garantir mais uma estatueta a “La la land”. O prêmio do SAG tirou o favoritismo de Natalie Portman, de “Jackie”, mas nada é garantido. A ganhadora do Globo de Ouro de atriz em drama por “Elle”, a francesa Isabelle Huppert, também está no páreo, mesmo que suas chances sejam pequenas.

A última vez em que uma atriz ganhou o Oscar sem nem ser lembrada pelo sindicato aconteceu em 2009, quando Kate Winslet levou com sua atuação em “O leitor” — no entanto, ela foi indicada por outro papel, em “Foi apenas um sonho”.

Entre os coadjuvantes, não devem haver grandes surpresas. Mahershala Ali, de “Moonlight”, e Viola Davis, de “Um limite entre nós”, são favoritos absolutos desde o começo da corrida, e somente um milagre tira o Oscar dos dois. Caso Washington não ganhe, os prêmios deles podem garantir a primeira edição desde 2007 em que dois atores negros levam estatuetas.

Roteiro e confusão

No último domingo (19), o WGA premiou “Moonlight” como melhor roteiro original e “A chegada” como melhor roteiro adaptado. Ambos se tornariam então os favoritos às suas respectivas categorias, não fosse um desentendimento entre sindicato e Academia.

A organização responsável pelo Oscar considera que o filme dirigido e escrito por Barry Jenkins é na verdade uma adaptação de um projeto de faculdade nunca lançado do dramaturgo Tarell Avin McCraney. Assim, no próximo domingo, os dois vencedores do WGA estarão lado a lado da categoria de melhor roteiro adaptado. Difícil prever quem erguerá a estatueta.

Com isso, a disputa também fica aberta na categoria de texto original. “La la land”, “Manchester à beira-mar” e “A qualquer custo” ficam na frente por também estarem na lista do sindicato, mas o musical tem leve vantagem após levar o Globo de Ouro.

