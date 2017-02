Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 14:14

Museu do Louvre ficará fechado durante todo o dia

Mais de 10 mil policias foram colocados em estado de alerta, sendo 7 mil em Paris e o restante em território nacional, após um homem armado com dois facões entrar no Museu do Louvre, em Paris, nesta sexta-feira (3).

De acordo com o jornal francês “Le Figaro”, cerca de 1,6 mil pessoas foram evacuadas das proximidades do local, informou as autoridades francesas. Segundo a publicação, dentro da mochila do agressor foram encontradas latas de spray de tintas.

Em comunicado, a candidata à presidência da França, Marine Le Pen, disse que é preciso “tomar medidas radicais contra este flagelo”.

Após o incidente, o Museu do Louvre ficará fechado durante todo o dia. “Ele vai reabrir amanhã”, disse o ministro francês da Cultura, Audrey Azoulay.

Da AnsaFlash