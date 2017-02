Após 1º mês na Presidência, aprovação de Trump cai

Segundo pesquisas, taxa de aprovação do mandatário é de 38%

A popularidade do presidente norte-americano, Donald Trump, caiu após o primeiro mês do republicano no cargo no país. A chegar a essa conclusão estão duas pesquisas de diferentes companhias, que apontam uma leva queda na aprovação do mandatário e números negativos em diversos setores do seu governo. Segundo a última pesquisa divulgada pela Quinnipiac Unniversity, em Connecticut, na última quarta-feira (22), apenas 38% dos norte-americanos aprovam o governo de Trump enquanto 55% da população o reprova.

“A popularidade do presidente Donald Trump está afundando como uma pedra”, disse o diretor assistente da pesquisa, Tim Malloy, que comentou que os índices de aprovação dele nos quesitos “honestidade, empatia e habilidade de unir” estão realmente baixos, uma “terrível pesquisa de um mês” na Presidência.

Já outra pesquisa da emissora “CBS News” apontou que a aprovação de Trump em relação à taxa de empregos é de 39% contra 51% de rejeição. Em outros assuntos, a situação é a mesma. Sobre terrorismo, a aprovação dos norte-americanos sobre o modo como o tema está sendo tratado pelo republicano é de 44% contra 46%. Em relação à imigração, 55% da população não está de acordo com as posições do presidente, enquanto só 39% está.

Além disso, sobre a política exterior do magnata a taxa ainda é pior para ele, com uma aceitação de apenas 34% contra 53% de rejeição. Esses números só se invertem quando se trata de economia. Sobre o assunto, 44% dos norte-americanos estão gostando das posições do mandatário enquanto 38% deles as desaprovam.

Da AnsaFlash