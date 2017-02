Aplicativos que apoiam o setor rural são demonstrados na Cotrijal

Os aplicativos Agritempo e Roda da Reprodução serão demonstrados aos visitantes da Expodireto Cotrijal 2017, exposição que ocorre de 6 a 10 de março em Não-Me-Toque (RS). O analista de transferência de tecnologia da Embrapa Informática Agropecuária (Campinas, SP) André Fachini Minitti participa da feira e vai orientar os visitantes, especialmente produtores e agentes da extensão rural, sobre os benefícios dessas tecnologias.

O Agritempo móvel permite consultar informações meteorológicas e agrometeorológicas dos municípios e estados brasileiros. Além de informar a situação climática atual, a base de dados do sistema apoia o desenvolvimento das recomendações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), uma política mantida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Entre as funcionalidades estão mapas de monitoramento, índice de seca e de chuvas, disponibilidade de água no solo, temperaturas máximas e mínimas e previsão do tempo. Os dados são fornecidos por região ou estado e em tempo real. Outra característica são os dados associados à localização do usuário que é fornecida automaticamente pelo sistema de posicionamento global (GPS) do celular ou tablet.

Já a Roda da Reprodução é uma ferramenta digital que facilita a gestão do rebanho leiteiro, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos, SP) em parceria com a Embrapa Informática Agropecuária. O aplicativo foi inspirado na roda física usada no campo para acompanhar o ciclo de reprodução do rebanho, desde o momento da cobertura ou inseminação artificial da novilha até o parto.

Oferece funcionalidades como agenda para cadastro dos animais e o controle do ciclo de eventos de todos os estágios dos processos produtivo e reprodutivo, seja um aborto, parto ou secagem, por exemplo. Outros benefícios são a possibilidade de realizar buscas entre os bovinos cadastrados, incluindo filtros de pesquisa de acordo com o status individual, e de compartilhar as informações por e-mail ou programas de mensagem instantânea com empregados ou outros produtores.

Na feira também será demonstrado o serviço Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e), um site que reúne e permite acesso a informações sobre tecnologias produzidas pela Embrapa. O conteúdo inclui cartilhas, livros para transferência de tecnologia, programas de rádio e de televisão, produzidos especialmente para beneficiar produtores rurais, extensionistas, técnicos agrícolas, estudantes e professores de escolas rurais, cooperativas e outros segmentos da produção agrícola.

“Essas tecnologias foram selecionadas por serem importantes ferramentas de suporte a produtores e outras pessoas envolvidas em atividades agropecuárias, pois ajudam na disponibilização de informações agrometeorológicas, no gerenciamento reprodutivo do rebanho leiteiro e ainda na disponibilização de informações técnicas em linguagem de fácil assimilação”, diz Minitti. Os aplicativos estão disponíveis na loja da Embrapa na Google Play.