Alvos da Lava Jato presos em Miami desembarcam em Brasília

Os dois alvos da etapa Blackout da Operação Lava Jato presos em Miami, nos Estados Unidos, Jorge Luz e o filho dele, Bruno, chegaram na manhã deste sábado (25) a Brasília. O avião comercial que trouxe os dois pousou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek por volta das 7h30.

Ambos desembarcaram e foram levados em carros da Polícia Federal para o Instituto Médico-Legal (IML). Após a realização do exame de corpo de delito, eles foram encaminhados para a Superintendência da PF em Brasília.

De acordo com a PF, Jorge e Bruno só serão levados à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba na quinta-feira (2) porque o valor das passagens aéreas é elevado nesta época de Carnaval.

Eles tiveram os nomes incluídos na lista de procurados da Interpol, a chamada Difusão Vermelha, e foram presos em Miami na sexta (24) após terem a prisão preventiva decretada na etapa da Lava Jato deflagrada na quinta (23). O advogado nega a prisão e afirma que eles viajaram espontaneamente para o Brasil.

A força-tarefa da operação apura o pagamento de US$ 40 milhões de propinas durante dez anos. Segundo as investigações, entre os beneficiários, há senadores e outros políticos, além de diretores e gerentes da Petrobras.

Jorge Luz e Bruno Luz são apontados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF) como operadores financeiros ligados ao PMDB no esquema de corrupção e desvio de dinheiro dentro da Petrobras.

Segundo a PF, os dois haviam omitido informações às autoridades americanas e também estariam irregulares no país. O advogado Gustavo Teixeira informou que Bruno Luz foi abordado pela polícia americana quando saía de casa, prestou esclarecimentos e informou que ele e o pai estavam com passagem de volta para o Brasil comprada.

As suspeitas

A suspeita é a de que Jorge e Bruno tenham atuado em pelo menos cinco episódios de corrupção.

Conforme o MPF, os dois faziam a intermediação entre quem queria pagar e quem queria receber propina envolvendo contratos com a Petrobras. Para tanto, teriam usado contas no exterior, como na Suíça e nas Bahamas.

Ainda de acordo com o MPF, os operadores atuavam, principalmente, na área internacional da Petrobras, que tinha indicação política do PMDB. No entanto, em dado momento, ambos teriam começado a solicitar propina para o PMDB também em outras diretorias da empresa.

Em nota, o PMDB informou que os Luz “não têm relação com o partido e nunca foram autorizados a falar em nome do PMDB”.

Os mandados protocolados pela força-tarefa da Lava Jato tiveram como base principal os depoimentos de colaborações premiadas reforçados pela apresentação de informações documentais, além de provas levantadas por intermédio de cooperação jurídica internacional.

Do G1