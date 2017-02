Ainda sem ‘força máxima’, Santos e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro

Após jogos contra times de menor expressão no pontapé inicial da temporada, Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (15), na Vila Belmiro, às 21h45 (de Brasília), no primeiro clássico paulista de 2017. Válido pela terceira rodada do Paulista, o duelo ainda não tem os times com ‘força máxima’, mas ainda assim já pode ser encarado como um grande teste.

Pelo lado do Santos, apenas um dos seis reforços contratados para 2017 estreou até agora: Leandro Donizete, que inclusive continua como titular por conta da lesão de Renato. A lista de desfalques segue com Ricardo Oliveira, Vanderlei e David Braz – além de Gustavo Henrique e Luiz Felipe, machucados, e Vladimir Hernandez, ainda sem o nome publicado no BID.

Desta forma, o time da Vila Belmiro ainda não apresenta tantas novidades em relação à equipe do ano passado, o que acontecerá gradativamente, conforme os reforços forem estreando e os desfalques voltarem a ficar à disposição de Dorival. Ao menos por enquanto, a principal mudança é tática, com o técnico arriscando um esquema mais ofensivo no decorrer dos jogos.

Foi assim na estreia diante do Linense. Durante a goleada por 6 a 2, o time santista ficou apenas com Renato, Lucas Veríssimo e Yuri no campo de defesa, com o meio-campista como homem mais recuado. Enquanto isso, os outros sete jogadores trocavam de posição e se movimentavam do meio para frente. Resta saber se Dorival irá arriscar também no clássico.

O São Paulo teve uma semana agitada, com a chegada de dois reforços de peso, o volante Jucilei e o atacante Lucas Pratto. Apesar disso, a torcida terá que conter a empolgação e ver o tricolor em campo no clássico ainda sem nenhuma de suas principais contratações para a temporada.

Os motivos que vão manter os recém-chegados fora são diferentes: Pratto não tem sua documentação regularizada; Jucilei ainda busca a melhor forma física e Wellington Nem está lesionado. Neste cenário, o time não deve fugir do que derrotou a Ponte Preta no final de semana.

A grande aposta ofensiva de Rogério Ceni deve ser o embalo de Gilberto, autor de três gols diante da Ponte. O treinador tricolor fechou os treinamentos desta terça-feira e não divulgou o time que pretende utilizar.

Santos x São Paulo

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 15/02/2017 (quarta-feira)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalvez Dias Araújo (SP)

Auxiliares: Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo (SP)

Santos

Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão

Técnico: Dorival Júnior

São Paulo

Sidão; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes, Cícero; Luiz Araújo, Gilberto e Cueva

Técnico: Rogério Ceni

Do Uol