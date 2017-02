Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 10:45

Agricultura familiar de Mato Grosso do Sul é destaque em feira no Paraná

Pelo segundo ano consecutivo, a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) marcará presença entre os dias 6 a 10 de fevereiro em um dos maiores eventos agropecuários do País, o Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR). O público que passar pelo estande da instituição poderá conferir a exposição de produtos oriundos da agroindústria e informações sobre alguns dos serviços de Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural) prestados pela entidade que é vinculada a Sepaf – Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar.

Nesta edição a Agraer além de representar o Mato Grosso do Sul no estado vizinho, Paraná, ainda, levará agricultores familiares ao evento, uma forma de divulgar os trabalhos e propiciar ao grupo um espaço ideal para troca de conhecimento com profissionais da Emater paranaense, bem como com outros agricultores e pessoas envolvidas com a área rural.

Na próxima segunda-feira (6), na abertura dos trabalhos na Coopavel, é esperada a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, pelo stand junto ao diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini e outras lideranças do Estado.

Cascavel

Há 28 anos o Show Rural Coopavel contribui com o aprendizado de produtores rurais e a economia do campo trazendo a Cascavel (PR) as maiores e melhores empresas do agronegócio nacional e internacional. São mais de 235 mil visitantes buscando aumentar a produtividade de suas propriedades com o conhecimento e os negócios disponíveis no evento.

Em um espaço de 720 mil m² e entrada gratuita, o principal objetivo do Show Rural Coopavel 2017 é a difusão de tecnologias voltadas ao aumento de produtividade de pequenas, médias e grandes propriedades rurais.