Agetran fará blitz educativa nesta sexta-feira

Com a finalidade de alertar condutores de veículos sobre os riscos de acidentes por conta de abusos comumente cometidos no período de carnaval, a Agetran (Agência de Transporte e Trânsito de Dourados) realiza nesta sexta-feira (24), blitz educativa no centro da cidade, região da Praça Antonio João.

A abordagem de condutores será feita em dois períodos. Pela manhã, a partir das 8h30 e, à tarde, a partir das 14h30. A iniciativa da Agetran conta com as parcerias da Guarda Municipal, Polícia Militar, Detran-MS, Corpo de Bombeiros, Samu e Sest/Senat.

Os agentes de trânsito e os colaboradores parceiros pretendem alertar motoristas sobre cuidados que devem tomar durante o feriado prolongado, destacando a importância do respeito à sinalização de trânsito, principalmente os limites de velocidade e, também, reforçando o alerta de que “álcool e direção não combinam”. Os condutores receberão panfletos informativos.

“Nunca é demais lembrar as pessoas que estão no trânsito de que todo cuidado é pouco, principalmente neste período de carnaval, quando, conforme mostram as estatísticas, aumenta consideravelmente o número de acidentes”, observa Carlos Fábio Selhorst dos Santos, diretor-presidente da Agetran.