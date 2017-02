Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 16:35

A diretoria da AFEA (Associação Fronteiriça de Estudantes e Acadêmicos) reuniu-se em sua sede provisória para comemorar a formalização desta instituição e dar inicio aos trabalhos de 2017, foram colocadas em pauta também as boas vindas dos novos membros da diretoria, discutiram-se também os detalhes do lançamento, procedimento das parcerias e convênios.

A AFEA surgiu da ideia de um grupo organizado de estudantes que analisando a deficiência local no que diz respeito a informações, direcionamentos e benefícios, vem para suprir esta carência e dar voz aos jovens estudantes.

A AFEA é uma organização de estudantes focados no bem-estar, que através do trabalho em equipe e sistema de credenciamento estudantil estão comprometidos em causar diferença na vida dos estudantes, sobretudo destacar todos os benefícios que possam ser proporcionados, dando-lhes uma oportunidade real de crescimento pessoal, contribuição social e benefícios financeiros.

Esta associação oferece aos estudantes os seguintes serviços e benefícios.

– Assessoria de Captação

– Assessoria de Recepção

– Identificação e Credenciamento

– Assessoria Jurídica Internacional

– Assessoria Imobiliária

– Assessoria Mobiliaria

– Assessoria Manutenção Residencial

– Assessoria de Eventos

– Assessoria de Marketing

– Assessoria em Divulgação

– Assessoria Fraternal

– Assessoria Psicológica

– Assessoria Viagens

– Assessoria Formatura

– Convênios

– Cartão de descontos em diversos estabelecimentos comerciais nos dois territórios da fronteira

E já estando habilitado a realizar os credenciamentos através da sua página no facebook www.facebook.com∕associacaoafea ou através do WhatsApp: 067 9 8104-7780