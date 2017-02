A obrigação é o “algo a mais”, por Gilclér Regina

É de se lamentar que ainda exista certa dissonância entre o que se aprende em sala de aula e o que se encontra no mercado. Falta preparação para a prática. Falta falar de comportamento, motivação, atitude e postura, falta transpor as teorias para o mundo da realidade em busca de resultados.

Sobra conhecimento técnico e teórico. Segmentam demais, um verdadeiro festival. Por que isso? O meio acadêmico se ocupa demais com formar profundos conhecedores de uma coisa só.

Universidades, escolas, falem a seus alunos que não basta fazer bem o próprio pedacinho. Isso é obrigação. A pessoa é contratada para isso. Falta fazer o “algo mais”, falta caminhar aquele quilômetro a mais.

Sim, o sucesso é levantar mais cedo e dormir mais tarde. O sucesso da noite para o dia tem no mínimo vinte anos de empenho. O meu sonho também é o sonho dos meus concorrentes. Eu também quero ser a Montblanc das canetas e a Ferrari dos carros, só que isso leva no mínimo dez anos.

Sair da faculdade muito preparado em termos de tecnologia e não resolver problemas por não ter a questão do resultado na pele, não saber o que acontece na ponta de venda, vai ficar no caminho…

Na realidade o grande especialista cria elos com outras áreas e se prepara para se tornar um gestor com ampla visão de mercado.

O negócio é saber trabalhar a árvore, mas entender que ela está no meio da floresta… e como árvore você não pode ser um forasteiro, um ilustre desconhecido no pedaço.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

* Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

