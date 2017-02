A calvície tem cura? Confira 3 soluções

A calvície costuma ser o temor de muitas pessoas. Com o nome científico de alopecia androgenética, esse problema atinge grande parte da população a partir dos 25 anos de idade, fazendo com que os cabelos deixem de crescer.

A calvície é causada por um hormônio androgênico derivado da testosterona, a diitotestosterona. Tal derivado, associado à predisposição genética, gera o problema da calvície, fazendo com que gradativamente os cabelos deixem de nascer e caiam. Com o tempo, a pessoa perde completamente os fios.

Mesmo que a sociedade aceite bem os “carecas”, esse problema é um incômodo, já que a pessoa passa a ter uma série de mudanças em sua vida. Existem vários tratamentos sérios desenvolvidos por especialistas no assunto que podem ajudar quem está passando pelo problema. Confira três soluções para acabar de vez com a calvície:

Tratamento com medicamentos

O primeiro tipo de tratamento para a calvície é feito com remédios via oral. Eles agem para bloquear o composto que atrapalha o desenvolvimento dos cabelos e fazem com que seu couro cabeludo volte a produzir os fios. Entre os medicamentos, está a finasterida, que diminui a atuação do 5-alfa redutase tipo 2.

Já para uso tópico, o minoxidil melhora o fluxo sanguíneo, o que, aparentemente, melhora os fios capilares. Esse medicamento ainda está em estudo.

Presente no mercado há anos, os medicamentos já demonstraram sua segurança, mas o uso em excesso pode trazer grandes consequências para a saúde. Muitas vezes, o resultado clínico é bem abaixo do esperado e a utilização por mulheres pode acarretar alguns problemas, principalmente se ela estiver ou ficar grávida durante o tratamento.

Tratamento com células-tronco

Ainda em fase experimental de estudos, esse tratamento tem se mostrado promissor, já que as células-tronco podem regenerar os fios e fazer com que o paciente tenha seu problema resolvido. Ainda é cedo para dizer que essa seria a cura definitiva, mas, certamente, com os avanços atuais, tem sido uma grande esperança para todos.

Com esse tipo de terapia, os fios se tornam mais firmes, envelhecendo naturalmente. As células-tronco evitam que os problemas apareçam e cuidam daqueles que já possuem o problema.

Extração das unidades foliculares

Um tratamento que tem se mostrado excelente e que é utilizado como solução para muitos casos é a extração das unidades foliculares.

Para quem ainda não conhece, existem duas formas de se realizar: