5 itens que não podem faltar na sua festa de Carnaval

Uma interessante opção para a época do Carnaval é reunir os amigos e fazer uma festa com eles em um lugar escolhido para isso. Essa opção tem crescido cada dia mais, e aqueles que optam por festas com o círculo de amizade, tendem a aproveitar mais cada momento – além de se divertirem com pessoas que conhecem e que lhe fazem bem.

Fazer uma festa de Carnaval para amigos não precisa ser difícil. Na verdade, basta ter organização e fazer as escolhas certas. Para facilitar, reunimos cinco dicas de itens que não podem faltar na hora de prepará-la.

1 – Local

Por ser uma época do ano quente, é interessante que a festa aconteça ao ar livre em um quintal da casa, cobertura ou área aberta. Caso não seja possível e o desejo seja fazer uma festa de Carnaval em casa, pode-se optar por realizá-la em uma sala ou um salão.

Mas pense sempre no número de convidados que estarão na festa. Além disso, o lugar deve ser bem arejado e com saídas fáceis de localizar para o caso de alguma emergência.

2 – Decoração

Para o Carnaval, confetes e serpentinas precisam estar presentes. Você pode realizar uma festa temática, como baile de máscaras ou então Carnaval de outras épocas. A decoração deve seguir o tema escolhido e demonstrar aquilo que se pensou para a festa.

Cores bem fortes e alegres são interessantes escolhas, assim como enfeitar o local com objetos típicos. Para festas em lugares abertos, utilize a decoração em entradas e locais que sejam possíveis de inserir os enfeites.

3 – Comida

A preferência por comidas mais leves, canapés ou comidas mais pesadas vai depender do tipo de festa e tema utilizado. É interessante apostar em comidas que combinem com o tema escolhido e que atendam o gosto dos convidados – uma opção é fazer uma pesquisa para saber o que agrada mais a cada um.

Para acomodar os alimentos, coloque-os em uma mesa específica ou deixe-os na cozinha para servir na hora que os convidados desejarem.

4 – Cerveja e outras bebidas

A cerveja costuma ser a queridinha das pessoas no carnaval. É interessante que ela seja saborosa e atenda ao gosto dos convidados. Escolher uma boa marca é a certeza de uma boa festa.

Outras bebidas podem e devem fazer parte: ter garrafas com água gelada para os convidados é essencial, assim como sucos e refrigerantes também. Da mesma forma que a comida, as bebidas podem ter um espaço próprio ou então serem servidas em determinados momentos da festa.

5 – Música

De marchinhas tradicionais de Carnaval a sambas enredo, a música é essencial para que a festa seja um verdadeiro sucesso.

Uma opção que se torna muito interessante para festas internas é a contratação de bandas para ter música ao vivo. A animação é garantida e certamente a comemoração fica muito mais interessante.