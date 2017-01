Publicada em 18 de janeiro de 2017 às 18:20

O atacante Willian, anunciado na semana passada como reforço alviverde, é oficialmente jogador do Palmeiras. Os últimos detalhes burocráticos da transferência foram definidos nesta quarta-feira, e, diferentemente do empréstimo que havia sido divulgado, o atleta firmou contrato com o clube até o fim de 2019. Ele estava no Cruzeiro desde 2013 e foi bicampeão brasileiro pela equipe de Minas Gerais.

“Agradeço a Deus por vestir uma camisa com tanta história e que está vivendo um grande momento. Chegar ao Palmeiras é uma alegria muito grande e espero deixar minha marca dentro do clube, junto com meus companheiros, e dar muitas alegrias ao torcedor palmeirense”, afirmou o atacante ao site oficial do Palmeiras.

Natural de Três Fronteiras, cidade localizada no interior de São Paulo, o jogador acumula passagens pelo Metalist, da Ucrânia, e por Guarani, Atlético-PR, Toledo, Vila Nova, Figueirense e Corinthians, onde também foi campeão brasileiro, além do Cruzeiro, sua última equipe.

“O Palmeiras montou uma equipe muito forte, muito qualificada, e tem tudo para estar brigando por títulos em todas as competições que disputar. Venho para somar, para ajudar e para fazer o meu melhor. Quero ajudar meus companheiros a conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão”, disse o atleta.

O atacante já está treinando normalmente com o restante do elenco palmeirense. A estreia do Verdão na temporada 2017 será neste sábado, contra a Chapecoense, na Arena Condá. Sua apresentação oficial deve acontecer nesta quinta-feira, na Academia de Futebol.

Da Gazeta Esportiva