Publicada em 30 de janeiro de 2017 às 16:53

“Uma ideia é o começo de tudo. A materialização da ideia é que constrói o sucesso. Um estudo americano chegou à conclusão que os bilionários melhoram as ideias dos outros. Você está preparado para o futuro?”.

O mundo mudará, queiramos ou não. As pessoas e as empresas que sobreviverem e prosperarem não só se anteciparão a essa mudança como serão responsáveis por ela. Estas palavras foram ditas por Sarah Nolan, presidente da American Express.

O modelo do futuro deve ser pequeno, rápido e flexível. Iniciar um negócio com espírito verdadeiramente empresarial exige princípios e práticas que podem ser usadas em uma empresa maior.

Com essa mentalidade, a American Express reduziu seus gastos em 40% e aumentou exponencialmente seus lucros.

No campo de Administração e Finanças, Wilfredo Paretto, umas economias italianas, descobriram que 20% da população do mundo têm 80% do dinheiro que existe no planeta. Nasce aí sua Lei 80/20.

Descobriu também que 20% fazem 80% das reclamações. E que 20% dos trabalhadores produzem 80% do trabalho e 20% das tarefas mais importantes trazem 80% dos resultados.

Neste momento você percebe que somos divididos entre ativos e passivos.

O passivo vive cansado por nada. Sabe tudo, mas nunca faz nada. Fala, mas não faz. É um errante que nunca toma a iniciativa.

Já o ativo se prepara para atingir a meta. É dedicado e se diferencia da média. Sabe que a vida consiste em investir bem o seu tempo.

O que é bom somente o coloca no meio da multidão. O que é ótimo se diferencia, separa o seu pensamento da massa, mentaliza pressões, supera dificuldades e até ironias dos companheiros e mesmo do mercado e se aproxima do êxito. Logo, o sucesso será o seu caminho.

Neste ponto destaco o foco, o conhecimento, a motivação, a iniciativa, a atitude e, sobretudo a humildade.



Jigoro Kano foi o inventor do judô, método de defesa usado pela polícia japonesa. Antes de morrer, ele disse: “Quando me enterrarem coloquem em mim uma faixa branca”.

Todos sabem, a faixa branca é usada pelos iniciantes. Que humildade! Que atitude de crescimento! E tem aluno que já na segunda aula quer colocar a faixa preta.



Sucesso verdadeiro é trilhado na maratona e não numa prova de 100 metros. E com muita humildade. Você tem ideia de como será o seu futuro?



Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!



* Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

www.gilclerregina.com.br

www.facebook.com/gilcler