Publicada em 25 de janeiro de 2017 às 16:50

As cores e a energia da temporada mais esperada do ano contagiam o espírito livre da C&A. É verão, tempo de lembrar que a vida deve ser curtida com descontração e leveza; lugares e pessoas, paraísos de férias e diversões urbanas inspiram o universo da marca: fantasia e personalidade, mix de influências, culturas e informações do mundo entram em jogo para um look dinâmico.

Novidades da estação, a suavidade dos rosas e azuis em tom romântico, quase pastel, em blusas com babados, camisetas listradas, vestidos e tops com flores e amarrações nas costas. Ombros e braços mais do que nunca estão em evidência!

Os jeans seguem firme também no verão com peças que combinam com dias de sol e férias, seja nas ruas ou a caminho do mar. No ar, shorts desfiados no denim ou em sarja, com cortes e rasgados estratégicos; macaquinhos, minis e vestidinhos seguem fortes como complemento de looks.

Para corpos em evidência, a beachwear chega mais sexy do que nunca com os tops halter necker, ciganinha, wrap, de tiras e frufru com textura crochê combinados com tangas de lacinhos e ruffle. Outra novidade, os bodies com frases no melhor estilo Malibu e os maiôs florais em fundos preto ou branco. A linha fitness segue à risca o movimento do verão com tops, body, camisetas e shorts com estampa digital.

Na linha masculina, criações casuais e esportivas para momentos de descontração máxima. Calças jeans em diferentes lavagens, camisetas, bermudas, pólos e regatas em com cores básicas e opções mais neutras; as temáticas vêm das ruas, com estampas urbanas, das praias em desenhos e padrões tropicais para um guarda-roupa versátil para um verão mais descolado, além da coleção-cápsula de Rico de Souza, um dos surfistas brasileiros mais expressivos.

A linha inspirada nos times e astros da NBA, a liga profissional do basquete americano, chega com uma coleção exclusiva feminina e com novos modelos masculinos inspirados em Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets.

Crianças entram no espírito solto da estação com conjuntos de moleton, camisetas coloridas, tênis ultra confortáveis nas versões iate, estilo All Star e running, jeans e polos com cores vivas para voltar às aulas cheios de animação. Alto astral é a primeira lição de 2017!

A Coleção Verão Misturado C&A 2017 já está disponível em todas as lojas do Brasil, e também na loja virtual. (cea.com.br)

Sobre a C&A

A C&A é uma empresa de moda focada em propor produtos e experiências que vão além do vestir, conectando as pessoas a si mesmas e ao mundo à sua volta. Fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, na Holanda, a marca abriu sua primeira loja no Brasil em 1976, em São Paulo. Hoje, a empresa está presente em todas as regiões e tem cobertura nacional, por meio de sua loja virtual. Conduz seus negócios de forma ética e sustentável, comprometida em oferecer moda com impacto positivo. Saiba mais sobre a C&A em: saladeimprensa.cea.com.br.

