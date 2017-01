Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 16:11

Resultado é na comparação com 2015; é o volume mais baixo desde 2006. Distribuidores esperam melhora neste ano, projetando alta de 2,43%.

As vendas de veículos novos no Brasil caíram 20,1% em 2016, na comparação com o ano anterior, informou nesta quarta-feira (4) a federação dos distribuidores, a Fenabrave. Foi o 4º ano seguindo de baixa.

Foram emplacados 2.050.327 automóveis, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus. É o volume mais baixo desde 2006, quando 1.927.738 unidades foram vendidas.

Em 2015, com 2,5 milhões de veículos licenciados, o recuo foi de 26,5% em relação ao ano anterior, mas o volume ainda estava no nível de 2007, quando 2,4 milhões foram vendidos.

No começo de 2016, a Fenabrave projetava quedas menores. A entidade atribuiu o resultado final à crise econômica e baixa aprovação de compras a crédito. ” A alta taxa de desemprego faz o consumidor adiar a compra. De cada 10 fichas para financiamento que recebemos, apenas 3 são aprovadas”, afirmou Alarico Assumpção Junior, presidente da federação.

A falta de crédito também foi apontada pela Fenabrave como o motivo de a venda de veículos usados ter ficado quase estável em 2016.

Quedas em série

A sequência de quedas nas vendas de veículos zero quilômetro começou em 2013, quando foi interrompida uma série de recordes iniciada em 2007.

Desde então, sem conseguir escoar os estoques, as montadoras lançaram mão de diversos mecanismos para frear a produção. O número de veículos fabricados em 2016 será divulgado nesta quinta (5), mas também deverá ser menor do que em 2015.

Em 2010, o Brasil chegou a ser o 4º maior mercado de veículos do mundo; em 2016, deverá ficar no fim da lista dos top 10.

Segmentos

A baixa foi puxada pelos automóveis e comerciais leves (picapes e furgões), que representam mais da metade das vendas de veículos. Pela primeira vez desde 2006, o volume de automóveis vendidos ficou abaixo de 2 milhões, totalizando 1,68 milhão.

Com comerciais leves, o montante chegou a 1,98 milhão ou 19,8% a menos do que de 1 ano atrás. O modelo mais vendido, pelo 2º ano seguido, foi o Chevrolet Onix.

O maior percentual de queda, no entanto, foi o do segmento de pesados. Para caminhões, chegou a quase 30%. Foram emplacados 50,2 mil veículos do tipo no ano passado. Para ônibus, a baixa foi de quase 33%, com 13,6 mil unidades vendidas.

As vendas de motos caíram 21,6%, com menos de 1 milhão de unidades emplacadas (997,9 mil).

Previsão de melhora

Para 2017, a Fenabrave espera que as vendas voltem a crescer. A projeção é que as vendas de carros, caminhões e ônibus tenham alta de 2,43%, “levando em consideração o que todos anunciam, e o próprio governo, (que é) um crescimento do PIB de 1%”, afirmou o presidente da entidade à GloboNews.

“Não é de todo ruim, acho que vamos uma retomada, ainda que sobre uma base baixa (os resultados de 2016). É um primeiro passo”, completou.

As vendas de automóveis e comerciais leves (picapes e furgões) devem subir 2,4% e as de caminhões e ônibus, 3,15%. A previsão mais otimista é para as motos, de aumento de 4,4%.

Em dezembro, houve baixa de 10,2% sobre o mesmo período de 2016, mas foi o único mês no ano em que o volume de vendas superou 200 mil unidades.

A Fenabrave considera que os estoques nas fábricas e lojas foram normalizados. “Existem 110 mil veículos em estoque, 80% nos pátios das concessionárias e 20% nas fábricas. Média de 18 dias de estoque”, afirmou Assumpção Junior. “É um estoque normal, porque os níveis de produção já foram adequados.”

Do Auto Esporte