Publicada em 25 de janeiro de 2017 às 15:17

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, colocou um ponto final nas especulações sobre as contratações dos atacantes Miguel Borja e Lucas Pratto pelo Verdão. Nesta quarta-feira, o dirigente citou o alto investimento financeiro que envolve as negociações com os jogadores e descartou a possibilidade de compra dos atletas.

Sobre Miguel Borja, que pertence ao Atlético Nacional, Alexandre Mattos afirmou que o valor de 15 milhões de euros (aproximadamente R$51 milhões) pedido pela equipe colombiana é inviável financeiramente para o Palmeiras. O dirigente também negou a possibilidade da Crefisa/FAM, patrocinadora do Verdão, investir na contratação.

“Não é questão de patrocinador e sim de valores mesmo. Neste momento a gente entende que este jogador seria inviável, acredito que para qualquer equipe do Brasil. Ficaria muito surpreso se alguém pagasse 15 milhões de euros. Para o Palmeiras é inviável. O patrocinador já nos ajudou em outras ações e somos muito gratos a isso”, declarou em entrevista à Fox Sports.

O diretor de futebol também negou que o clube tenha feito uma proposta pelo atacante colombiano. “As pessoas continuam insistindo, mas o Palmeiras não está fazendo este negócio. Não tem negociação e nem proposta para o jogador e para o clube. Se está pedindo 15 milhões, não dá para pagar”, completou.

A respeito da negociação com Lucas Pratto, Alexandre Mattos voltou a citar os altos valores como um empecilho para que a negociação ocorra. Segundo o diretor de futebol, a parte do Atlético-MG equivale a 10 milhões de euros (cerca de R$34 milhões), o que seria inviável para o Palmeiras.

“O Atlético-MG possui uma porcentagem do jogador e pediu este valor de 10 milhões de euros. O que tem no caminho para a negociação é exatamente isto. Não sei dizer se o contrato do jogador é caro ou barato, porque nem precisou entrar nestes detalhes. Somente fizemos uma sondagem para saber o que o Atlético imaginava e os valores foram estes”, declarou.

Apesar de frear novas contratações, Alexandre Mattos tranquilizou em relação à permanência de duas importantes peças do elenco do Palmeiras. Segundo o dirigente, o zagueiro Yerry Mina e o atacante Roger Guedes permanecerão no clube neste ano.

“O Mina fica. O Mina e o Roger Guedes são jogadores que tem apenas seis meses de Palmeiras. É legal ver que tem equipes interessadas por estes jogadores, mas o Palmeiras precisa de um tempo para que eles cumpram um ciclo aqui dentro. O Mina vai cumprir seu ciclo, ao menos por mais este ano. Depois, se as coisas mudarem e tiver um outro caminho, vai acontecer. Ele e os representantes estão muito felizes e compreendendo o momento. O Mina está tranquilo aqui”, encerrou.

Da Gazeta Esportiva