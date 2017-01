Publicada em 23 de janeiro de 2017 às 16:14

2017 mal começou e o Brasil já enfrenta surto da doença

O mosquito Aedes Aegypti tem sido um grande problema no Brasil nos últimos anos. Além de transmitir a dengue, no ano passado foram constatados, também, casos de Zyca vírus transmitidos pelo mosquito. O ano mal começou e o Aedes Aegypti já traz novos problemas, já que ele é o responsável pela transmissão de mais um vírus perigoso, o da febre amarela.

Segundo Dr. Aier Adriano Costa, coordenador da equipe médica do Docway, a febre amarela é uma doença infecciosa febril grave, que pode levar a óbito em menos de uma semana se não for diagnosticada e tratada corretamente. De acordo com o especialista, os sintomas apresentados por quem contrai a doença podem variar. “Os sintomas variam entre dores no corpo, enjoos, dores de cabeça, febre alta, calafrios e vômitos que duram até três dias. Quando agravada, a doença pode causar insuficiência hepática e renal, amarelamento na pele e nos olhos, manifestações de hemorragias e muito cansaço”, explica.

Ainda segundo o médico, a contaminação só acontece em pessoas não imunes, ou seja, aquele que nunca tomou a vacina da Febre Amarela ou nunca adquiriu a doença anteriormente. “A vacinação é indicada a todos, a partir dos 09 meses de idade, com outra dose de reforço aos 09 anos”, comenta.

Caso o adulto nunca tenha recebido nenhuma dose, é preciso adquirir a vacina o quanto antes e garantir o reforço após 10 anos da primeira imunização. Somente a segunda dose garante a proteção vitalícia contra a doença. Porém, existem contraindicações, se a mulher estiver grávida, ou a criança com idade inferior a seis meses de via, a vacina é contraindicada.

