Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 12:25

Ingressar na faculdade ainda 2017 é possível. A UNIGRAN realiza neste sábado, dia 28, o Vestibular de Verão, às 14h. Como forma de ingresso, o candidato pode se inscrever para o Processo Seletivo dos cursos presenciais, além de poder usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, no site www.vestibularunigran.com.br.

Os cursos em atividade na Instituição estão credenciados no Programa de Financiamento do Ensino Superior – FIES; no Programa Universidade para Todos – ProUni do MEC e no Programa Vale Universidade, do governo estadual.

A UNIGRAN ainda oferece o desconto de pontualidade, convênio com empresas, desconto família, Programa de Parcelamento da UNIGRAN – Prounigran, desconto egresso, Bolsa Estágio Interno, incentivo transporte regional e Bolsa Estudante Indígena.

Em 2016 a Instituição comemorou 40 anos de atuação em Dourados, com a formação de mais de 25 mil alunos, atualmente reunindo 39 cursos das áreas de Exatas e Agrárias, Humanas e Sociais e Saúde. Segundo as avaliações do MEC, o Índice Geral de Cursos – IGC, a UNIGRAN tem a nota 4, (em uma escala de 1 a 5) e representa Excelência no ensino.

As inscrições estão sendo feitas diretamente no site www.vestibularunigran.com.br. Para mais informações acesse o site, Fanpage: fb.com/unigran ou ligue nos telefones: (67) 3411-4194 e 9222-5948 (WhatsApp).