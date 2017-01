Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 11:41

A UNIGRAN realiza nesta semana as cerimônias de Colação de Grau. O momento para os acadêmicos receberem o diploma simbolizou todas as competências, assim, obtendo o título de graduado em sua área de conhecimento. Apesar do protocolo, foi um ato solene marcado de muita emoção.

A Reitora da Instituição, Rosa Maria D′′Amato De Déa, lembra que este momento é de muita expectativa a todos, pois é o resultado de muito trabalho em conjunto. Segundo ela, a partir deste ato tradicional na área acadêmica e de caráter obrigatório para conceder o grau de bacharel ou licenciado, “mais profissionais, com qualidade na formação, estarão disponíveis no mercado de trabalho”.

Para o diretor da Faculdade de Direito, Renato de Aguiar Lima Pereira, os formandos saem muito diferentes de como entraram no curso. Ele recorda que egressos da UNIGRAN estão hoje nos mais altos cargos em Tribunais pelo país, um exemplo de que todos podem realizar grandes sonhos. “Um dos mais importantes que nós temos, é onde você vai trabalhar com a vida das pessoas, pois precisamos disso para tudo”, relata.

Foi nesse clima harmonioso, entre desejos de escrever sua própria história, que Marcelo Cândido de Paula, revelou que mudou a sua realidade e dos seus entes, sendo o primeiro graduado da família. Ele explicou que teve envolvimento com drogas, mas conseguiu uma chance através de uma casa de recuperação onde passou por uma transformação e chegou até a UNIGRAN. “Quando pisei aqui as pessoas já estavam preparadas para me acolher, professores e alunos me abraçaram. Estou muito feliz”, diz emocionado.

Em seu discurso, o paraninfo da turma de Direito, o professor Rafael Medeiros, abordou a questão social e de amor ao próximo. Lembrou-se da trajetória de cuidados dos acadêmicos uns para com os outros.

Em 2016 a UNIGRAN comemorou 40 anos de atuação em Dourados, com a formação de mais de 25 mil alunos, atualmente reunindo 39 cursos das áreas de Exatas e Agrárias, Humanas e Sociais e Saúde. No Índice Geral de Cursos – IGC, a Instituição tem a nota 4, (em uma escala de 1 a 5) e representa Excelência no ensino.