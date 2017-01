Publicada em 5 de janeiro de 2017 às 15:26

Último dia para inscrição do Concurso do Ministério da Saúde!

Abriram as inscrições para o novo concurso Ministério da Saúde. São 102 vagas disponíveis para curso superior, sendo 21 para candidatos que se declararem negros, e seis para pessoas com deficiência, divididas entre os cargos de Administrador, Analista Técnico de Políticas Sociais e Contador, com remunerações de até R$5.744,88.

Esse concurso é uma prova de como a carreira como servidor público é vantajosa, com plano de carreira, benefícios e estabilidade.

Para tanto, é preciso se preparar e, uma das melhores opções é buscar cursos preparatórios. Existem opções a distância, para quem não pode perder tempo no trânsito, e ainda tem um plano de estudos feitos por especialistas, que analisaram o histórico da organizadora e as provas anteriores para essas vagas.

Isso é importante, pois a avaliação para este concurso será composta de uma parte objetiva, com 5 questões de Língua Portuguesa, 5 de Raciocínio Lógico, 15 de Conhecimentos Gerais e 25 de Conhecimentos Específicos, sendo que, para ser aprovado o candidato precisa obter, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha.

Além disso, precisa ter acertado pelo menos um item de cada disciplina e da avaliação discursiva, com estudos de caso sobre um tema constante do conteúdo programático de Conhecimentos Específicos.

Essas avaliações estão previstas para o dia 19 de fevereiro de 2017 nas 27 capitais da Federação. Os inscritos ao cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais ainda participarão de avaliação de títulos.

As inscrições são recebidas somente pela página oficial do Idecan (www.idecan.org.br) até o dia 5 de janeiro de 2017, com uma taxa de inscrição de R$67 para todos os cargos. Os locais de realização das provas serão divulgados a partir de 13 de fevereiro de 2017, no site do Idecan e é de responsabilidade do concurseiro ficar atento a essas informações.