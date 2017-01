Publicada em 13 de janeiro de 2017 às 17:00

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) continua com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso na especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 20 de janeiro, pela Página do Candidato da Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

São oferecidas 280 vagas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, conforme a tabela abaixo. Metade delas se destina a servidores do IFMS, e os outros 50% ao público externo.

Para participar, o candidato deve possuir diploma de curso superior. Demais regras estão disponíveis no edital de abertura.

A seleção dos inscritos será realizada por meio de sorteio eletrônico até 7 de fevereiro.

Curso – Com aulas presenciais, a especialização tem carga horária de 360 horas, além de 60 horas adicionais para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso.

Ofertada gratuitamente, a especialização tem duração de 18 a 24 meses organizados em encontros presenciais no campus do IFMS, com possibilidade de oferecimento de algumas disciplinas à distância.

O início das aulas está previsto para março de 2017.

Vagas

Campus Vagas Dia e horário das aulas Aquidauana 30 Quarta e quinta-feira (noturno) Campo Grande 40 Terça e quinta-feira (noturno) Corumbá 40 Sábado (vespertino) Dourados 30 Sexta-feira (noturno) e sábado (matutino) Jardim* 30 Sexta-feira (noturno) e sábado (matutino e vespertino) Nova Andradina 40 Sexta-feira (noturno) e sábado (matutino) Ponta Porã 30 Sexta-feira (vespertino) e sábado (matutino) Três Lagoas 40 Sábado (matutino e vespertino)

* As aulas serão quinzenais