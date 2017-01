Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 17:15

IX Copene acontece de 23 a 28 de janeiro, em Dourados

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade de Dourados recebe, de 23 a 28 de janeiro, o IX Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as (Copene) que é considerado o maior evento sobre temática negra no país.

O evento é organizado pelo Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia – Cepegre, da UEMS, em conjunto com a Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as – ABPN.

O IX Copene será realizado pela segunda vez em uma cidade do interior, tendo sido a primeira no ano de 2002, na cidade de São Carlos -SP, quando ocorreu o II COPENE. Também será a segunda vez que o mesmo é realizado na região Centro-Oeste. A primeira foi no ano de 2008, na cidade de Goiânia, o seja, o V COPENE.

Para a coordenadora do Cepegre/UEMS, Maria José Alves de Jesus Cordeiro, o evento demonstra a força da UEMS no cenário dos debates sobre questões Etnicorraciais em nível regional e global. “O IX COPENE tem como objetivo geral reunir pesquisadores/as negros/as para discutir, apresentar, ampliar e avaliar as ações e estratégias de combate ao racismo, às políticas públicas direcionadas à população negra brasileira e as produções científico-acadêmicas elaboradas nas últimas décadas”, informa.

Para a docente da UEMS, a temática do evento para este ano, “Novas Fronteiras da Intolerância Racial: Velhas Práticas da Discriminação e Novos Espaços – Universo Web”, é fundamental para se compreender como as novas ferramentas tecnológicas são utilizadas nestes processos.

“O IX Copene irá propiciar o debate e a reflexão sobre o uso do universo web como espaço de disseminação de velhas práticas de intolerância racial e as políticas públicas de combate. A escolha do tema deu-se em virtude das situações de ataques racistas que afloram diariamente com uso de recursos do universo midiático, baseados na ideologia da superioridade racial e na lógica da impunidade”, ressalta Maria José.

O evento ainda contará com a presença de pesquisadores de diversas Universidades nacionais e internacionais. Nomes de peso como a profa. Dra Nilma Lino Gomes, Ex-Ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos; Prof. Dr. Kabengele Munanga, da Universidade de São Paulo (USP) e prof. Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), dentre outros.

Outros estudiosos latino-americanos que completam o time de palestrantes como o prof. Carlos Alvarez, Universidade de San Martin, Argentina; prof. Júlio Pereyra, Universidade da Republica, Uruguai; prof. Anny Oroco,Universidade deSalamanca, Argentina; prof. Jose Caicedo, Universidade Cauca, Colômbia; e prof. John Anton, FLACSO, Equador reforçam a relevância do IX Copene.

Para mais informações, acesse o site oficial do IX Copene, disponível no endereço http://eventos.sistemas.uems.br/pagina/p/ixcopene