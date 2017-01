Publicada em 11 de janeiro de 2017 às 10:30

Trailer com Joseph Fiennes no papel de Michael Jackson é alvo de críticas

Escolha de ator de ‘Shakespeare apaixonado’ já tinha sido questionada; caracterização em trailer deixa fãs revoltados

A divulgação do trailer do filme “Elizabeth, Michael and Marlon” nesta segunda-feira (10) é alvo de críticas devido à caracterização do ator Joseph Fiennes como Michael Jackson.

A escolha do ator de “Shakespeare apaixonado” já havia sido criticada, devido à seleção de um ator branco para interpretar o cantor negro. Na época, Fiennes disse ter ficado “surpreso” ao ser escolhido para o personagem, mas disse que não teria nenhum escrúpulo em assumir “um papel tão magnífico”.

Joseph Fiennes, conhecido também por sua atuação em “Elizabeth”, interpretará o astro americano falecido em 2009 em uma filme para TV feito pelo pelo canal pago britânico Sky Arts.

O canal imaginou uma “road trip entre Michael Jackson, Elizabeth Taylor e Marlon Brando”, explicou o ator de 45 anos.

Este episódio, que reunirá os três ícones da cultura pop americana e que serão interpretados por Fiennes, Stockard Channing e Brian Cox, vai se passar nos dias seguintes aos ataques de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, os fãs criticaram o trailer e compararam a maquiagem para o novo filme com a de Voldemort, de Harry Potter, e com Scott Stapp, vocalista do Creed.

Do G1