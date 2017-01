Publicada em 12 de janeiro de 2017 às 09:03

Nesta quarta-feira, 11, por volta das 05h, na cidade de Água Clara, enquanto faziam ronda pela estrada vicinal que desvia da Unidade Operacional da PRF no km 141 da BR 262, agentes da PRF se depararam com um veículo Fiat/Strada Working, placas de Vacaria/RS. Em seguida, a equipe deu sinal de parada para o mesmo, entretanto, o condutor não a obedeceu e saiu em alta velocidade sentido à BR 262.

A caminhonete adentrou pela BR 262 e depois pela MS 377. Os policiais realizaram o acompanhamento tático do veículo em fuga por cerca de 20 quilômetros, momento em que este começou a emitir fumaça preta. A caminhonete parou completamente e o motorista fugiu mato adentro, não conseguindo a equipe capturá-lo, apesar da realização de buscas no local.

Durante todo o acompanhamento a equipe sinalizou para o veículo parar, mas o condutor manteve a alta velocidade, dirigiu pela contramão de direção, aproximou-se dos veículos de terceiros a fim de provocar acidente. A conduta do motorista em fuga colocou em risco a segurança da equipe e dos usuários da via, vez que ele lançava a sua caminhonete contra os veículos que transitavam na pista.

Após a fuga, foi efetuada vistoria no veículo e localizado em sua caçamba 6 tabletes de substância com características da droga conhecida como cloridrato de cocaína ou cocaína com alto grau de pureza. Após a pesagem, o entorpecente totalizou 6,3 kg que tem o valor estimado em São Paulo de R$189.000,00.

No interior da caminhonete foram encontrados ainda diversos documentos do condutor cujo nome é V. P., entre eles CNH, RG, Título de Eleitor, Cartão SUS, CPF, Cartão Bancário e CRLV do veículo. A autoridade policial deverá requerer a prisão preventiva do motorista foragido que, quando capturado, além de responder pelo crime de desobediência e pela contravenção penal de direção perigosa, responderá também por tráfico de drogas, delito cuja pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos.