O local está cercado pelas forças de segurança dos EUA

Um tiroteio foi registrado nesta sexta-feira (6) no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). Segundo a imprensa norte-americana, uma pessoa teria morrido e outras nove teriam ficado feridas. Em sua conta oficial no Twitter, a administração do aeroporto mencionou um “incidente” na área de retirada de bagagens do terminal 2.

O local está cercado pela polícia, e imagens da “CNN” mostram centenas de passageiros parados na pista. O ex-porta-voz da Casa Branca Ari Fleischer escreveu no Twitter que ouviu os disparos e que as pessoas começaram a correr.

Com 165 mil habitantes, Fort Lauderdale fica na região metropolitana de Miami, e seu aeroporto é utilizado por cerca de 27 milhões de passageiros por ano.

