O atacante Robert Lewandowski rejeitou proposta de um time chinês que poderia tê-lo deixado como o jogador mais bem pago do mundo. De acordo com o agente do polonês, Cezary Kucharski, ele receberia mais do que os 40 milhões de euros (R$ R$ 136 milhões) por temporada que o Shanghai Shenhua vai pagar por Carlitos Tevez. A equipe não teve o nome divulgado.

Em vez de aceitar a oferta do futebol chinês, Lewandowski renovou com o Bayern de Munique até 2021.

“Fui contatado por um agente que leva estrelas para a China. Se Lewy tivesse decidido se mudar para a China, seu salário seria significantemente superior a 40 milhões de euros, o que significaria que ele ganharia mais do que Carlos Tevez”, disse o empresário.

Kucharski aproveitou para dar uma cutucada no jogador argentino ao revelar o motivo de Lewandowski ter recusado a proposta.

“É óbvio. Lewy não é apenas mais jovem, mas também é um jogador melhor do que Tevez”, alfinetou.

Segundo o SportoweFakty, os chineses poderiam pagar até 200 milhões de euros (R$ 680 milhões) ao Bayern de Munique pelo atacante polonês. Se a transferência fosse oficializada, ela seria a mais cara da história, superando por muito o valor pago pelo Manchester United à Juventus por Pogba: 105 milhões de euros (R$ 356,5 milhões).

Do UOL