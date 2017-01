Publicada em 25 de janeiro de 2017 às 16:40

A TIM acaba de implementar a infraestrutura para o lançamento da tecnologia 4G nas cidades de Caarapó, Corumbá e Dourados. Com a tecnologia, os consumidores terão melhor experiência em navegação na internet móvel. A companhia encerrou 2016 na liderança da cobertura 4G no Brasil, presente em mais do que dobro de municípios alcançado pela operadora que está na segunda colocação. A empresa atingiu a marca de 1.246 cidades com sua rede de quarta geração, um incremento de 200% em relação ao número de municípios cobertos no fim de 2015.

“Estamos investindo forte em infraestrutura e nossos clientes, nestas regiões, vão sentir uma melhora significativa na internet móvel da TIM”, afirma Fabio Reis, diretor Comercial da TIM no Centro-Oeste e no Norte do País.

Para reforçar esse protagonismo no setor e incentivar a migração de novos clientes, a TIM lançou, neste início do ano, sua primeira grande campanha de 2017 destacando a liderança em 4G, mostrando um comparativo com as demais teles.