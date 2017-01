Publicada em 19 de janeiro de 2017 às 17:41

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, 68 anos, morreu nesta quinta-feira (19), em um acidente aéreo no litoral de Paraty, sul do Rio de Janeiro.

O falecimento foi confirmado pelo seu filho, Francisco Prehn Zavascki. “Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu. Muito obrigado a todos pela força”, escreveu ele no Facebook.

Teori Zavascki foi responsável por casos históricos

Teori Zavascki tinha 68 anos e era ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desde maio 2012, nomeado por Dilma Rousseff. Em dezembro de 2002, foi indicado por Fernando Henrique Cardoso para ser ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva no ano seguinte.

Desde 2014, Zavascki era o responsável no STF pela Operação Lava Jato e analisava os casos de pessoas que tem foro privilegiado, além de fazer a homologação das delações premiadas e os acordos de leniência.

Ontem (18), o ministro havia interrompido suas férias para analisar a megadelação da construtora Odebrecht – que tem 77 pessoas envolvidas. As audiências e os depoimentos estavam marcados para iniciar na próxima semana em diversos estados.

Chamada de “delação do fim do mundo”, os depoimentos envolviam cerca de 200 políticos de diversos partidos políticos.

O ministro ainda ordenou a abertura dos inquéritos contra Dilma, Lula e mais duas pessoas sobre uma possível obstrução das investigações da Operação Lava Jato, quando a então mandatária nomeou Lula como ministro. Ele ainda votou pela absolvição por formação de quadrilha dos acusados do caso “Mensalão”.

Zavascki era natural da cidade de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, e fez carreira no Direito. Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1971, possuía mestrado e doutorado em Direito Processual Civil.

Da AnsaFlash