Publicada em 12 de janeiro de 2017 às 17:50

Sudeco liberou R$ 15,9 milhões em convênios para Mato Grosso do Sul em 2016

Verba foi direcionada para obras, estudos e aquisição de equipamentos em municípios do Centro-Oeste

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) investiu mais de R$ 30 milhões em convênios no ano passado. O montante foi aplicado em projetos de urbanização, pavimentação asfáltica, infraestrutura de esportes, além de estudos, capacitação de pessoal e aquisição de máquinas e equipamentos.

Desse total, R$ 15,9 milhões foram para atividades no Mato Grosso do Sul; R$ 7,2 milhões para o Mato Grosso; R$ 4,7 milhões foram aplicados em Goiás e R$ 2,7 milhões no Distrito Federal. Ao todo, mais de R$ 7,3 milhões de pessoas foram beneficiadas.

“Avaliamos a relevância dessas ações para o desenvolvimento regional e, se for de interesse do órgão, damos início aos procedimentos contratuais. A prioridade da autarquia são iniciativas com potencial para beneficiar o maior número de pessoas, por meio da geração de empregos e de renda, como foi o caso dos convênios celebrados em 2016”, explicou o superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira.

Os recursos para a realização dos projetos são oriundos de Emendas Parlamentares e de verbas federais destinadas ao Plano de Ação da Sudeco. Estados e municípios interessados em parcerias devem procurar a Superintendência.