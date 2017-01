Publicada em 6 de janeiro de 2017 às 17:00

Sonho de repatriar Taison frustra Inter; jogador vai cumprir contrato com Shakhtar

Atacante revela nesta sexta-feira que gostaria de retornar ao Colorado, mas acha muito difícil a liberação do clube ucraniano para defender equipe na Série B

O sonho do Internacional em repatriar Taison foi adiado mais uma vez. Em entrevista nesta sexta-feira à RBS TV, o atacante admitiu seu desejo de voltar ao Colorado, mas disse que terá de cumprir contrato com o Shakhar Donetsk (UCR):

– Meu empresário perguntou se eu queria voltar. Eu disse que para o Inter eu quero. Ele tinha uma conversa com os diretores do Inter. Só que para sair do Shakhtar é muito difícil.

O jogador de 28 anos ainda atribuiu a dificuldade ao bom relacionamento com o técnico Paulo Fonseca:

– Tenho mais um ano de contrato, no meio do ano posso assinar um pré-contrato com outra equipe, mas eu vou cumprir o contrato. O treinador lá gosta muito de mim. Por mim eu voltaria agora, mas é muito difícil.

Do Lance!