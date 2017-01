Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 11:40

Soluções para manejo da ferrugem da soja são destaque no Campo de Treinamento da Adama em Chapadão do Sul

Doença é reconhecida por produtores como uma das mais destrutivas da cultura

Chapadão do Sul(MS) recebe, de 26 a 28 de janeiro, mais uma edição do Campo de Treinamento Adama (leia-se Adamá). O evento, organizado pela empresa global do setor de agroquímicos, será realizado na Fundação Chapadão e deve reunir cerca de 150 pessoas. Os agricultores, pesquisadores e consultores presentes no encontro poderão comparar e analisar na prática os resultados das soluções da Adama para as culturas da soja e do milho.

Os visitantes poderão conhecer nesta edição do CTA as mais novas tecnologias da Adama para o manejo de uma das principais doenças da soja, a ferrugem asiática. Reconhecida pelos agricultores como uma das doenças mais destrutivas da soja, a ferrugem asiática chegou às plantações brasileiras durante a safra de 2000/2001 e disseminou-se pela maioria dos estados brasileiros. Hoje a doença é responsável pela perda de milhões de toneladas de soja e custa aos produtores cerca de 2 bilhões de dólares anualmente. A agressividade da ferrugem asiática é percebida pelos níveis de perda registrados, que podem variar entre 30 e 90%, provocando a desfolha precoce, o que impede a completa formação dos grãos.

“A ferrugem asiática já é uma velha conhecida dos agricultores e é um dos principais problemas enfrentados pelos produtores de soja. No Campo de Treinamento da Adama, os visitantes poderão observar de perto as soluções da empresa para essa e outras doenças que são responsáveis pela redução da produtividade das lavouras”, salienta Rafael Milleo, coordenador de Desenvolvimento de Mercado da Adama.

Além da ferrugem asiática, os visitantes ainda poderão comparar e analisar os efeitos de diferentes tecnologias para o manejo de plantas daninhas resistentes e para o controle do complexo de lagartas do sistema agrícola, especialmente a Spodoptera, além de soluções para turbinar a produtividade da lavoura.

Os participantes também poderão conferir de perto as soluções tecnológicas desenvolvidas pela Adama, como os aplicativos para o gerenciamento da lavoura, a estação climática Adama Clima, o serviço de captura de imagens por meio de VANTs (veículos aéreos não tripulados), além de outras ferramentas desenvolvidas exclusivamente para simplificar a vida no campo.