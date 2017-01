Publicada em 6 de janeiro de 2017 às 17:24

A dupla Simone & Simaria lançou nesta sexta-feira (06/01) o clipe de “Loka”, faixa em parceria com Anitta.

A música, aposta para o verão (e por que não, para o Carnaval deste ano?), mistura o sertanejo da dupla com o pop funk de Anitta com uma letra que propõe o oposto da sofrência tradicional do gênero no qual Simone & Simaria ficaram conhecidas.

No clipe, dirigido por Anselmo Trancoso, as três interagem em um galpão, com direito a carrão e coreografia.

Assista abaixo:

Do MSN Entretenimento