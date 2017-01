Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 13:02

O vereador Silas Zanata (PPS) solicitou à prefeita Delia Razuk (PR) e ao secretário de Agricultura Familiar e Economia Solidária, Landmark Ferreira Rios, o patrolamento e cascalhamento de pontos críticos das estradas.

A solicitação foi feita em reunião com a prefeita e o secretário. Nesta mesma reunião foram discutidas outras demandas da zona rural e dos assentamentos, como a construção e limpeza das caixas de contenção de água. Silas se colocou à disposição para buscar parcerias e meios para viabilizar as melhorias necessárias.

A preocupação do vereador com as estradas é por causa do escoamento da safra de soja, cuja colheita se aproxima. Outra preocupação é devido ao transporte dos estudantes já que as aulas começam no início de fevereiro.

Nos últimos dias Silas percorreu estradas e verificou a situação. “Muitas das estradas estão praticamente intransitáveis, o que prejudica a retirada do frango, do leite, do queijo e de outros produtos”, diz.

O vereador informa que a prefeita assumiu o compromisso de dar encaminhamento às reivindicações. “A prefeita pediu ao secretário que faça um levantamento dos pontos críticos das estradas da zona rural e dos assentamentos para que possam ser tomadas decisões para uma solução imediata”, explica Silas.

“É extremamente necessária a execução de obras de infraestrutura para garantir melhor qualidade de vida à população da zona rural, que trabalha para abastecer a cidade”, afirma Silas Zanata.