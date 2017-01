Publicada em 17 de janeiro de 2017 às 18:08

A Superintendência Federal de Agricultura de Mato Grosso do Sul está realizando um curso de capacitação para os técnicos das empresas certificadoras que atuarão na execução do Programa de Avanços na Pecuária do Estado, o Proape Precoce. A parte teórica teve início na manhã desta terça feira (17) no auditório da SFA/MS com o instrutor, Auditor Fiscal Marcelo Fontes. As aulas práticas serão realizadas nos dias 18 e 19 em frigoríficos da capital, onde atuam os auditores fiscais do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SIPOA/DDA/SFA-MS).

Sob a coordenação da SFA/MS, participam deste treinamento, técnicos da Embrapa, Iagro, CRMV/MS, SEPAF/MS, SEFAZ/MS e SGI/MS.

Em novembro a SEPAF abriu as inscrições, por meio do site oficial, para o credenciamento de produtores rurais e indústrias frigoríficas interessadas em participar do Subprograma de Apoio à Modernização da Criação de Bovinos. O subprograma é o antigo “Novilho Precoce” que desde novembro de 2015 passa por reformulações. A previsão da Secretaria é de que o programa já esteja operando a partir de fevereiro e totalmente informatizado.

De acordo com a Superintendente Federal de Agricultura – Substituta, Juliana Fernandes, da Divisão de Defesa Agropecuária da SFA/MS, a participação do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), será no sentido de colaborar com a execução do programa através do trabalho de auditoria executado pelos auditores fiscais que atuam no Serviço de Inspeção Federal (SIF), além de equipes mistas formadas com a participação de técnicos do estado, que auditarão conjuntamente dentro das áreas de competência de cada órgão.

O Secretário Estadual de Produção e Agricultura Familiar, Fernando Mendes Lamas, observou que o programa deve ser encarado como um ‘início’ para a evolução da pecuária do Estado e não como o ‘fim’. Lamas destacou a importância da parceria com a Sicadems, e o empenho das equipes das secretarias e SGI, na busca por soluções e esforços no cumprimento do cronograma previsto. A meta, segundo ele, é deixar de avaliar somente o animal que vai para o abate para a concessão de incentivo fiscal e analisar também todo o ciclo produtivo para que o benefício seja oferecido aos produtores e as indústrias.

Cadastramento de profissionais:

Com a nova reformulação, novas exigências são acrescentadas e o cadastramento de profissionais que atuarão como responsáveis técnicos das propriedades, bem como das empresas independentes que atuarão na classificação se fazem necessárias. As inscrições já estão abertas, podendo ser realizadas pela internet, no endereço http://www.precoce.sepaf.ms.gov.br/ onde também está disponível um manual com todas as instruções para a participação no programa.