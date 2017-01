Publicada em 25 de janeiro de 2017 às 07:52

O Novo marcou o gol da vitória em uma falta cobrada por Luan quase no fim da partida

O Sete de Dourados fez contra o Novo, de Campo Grande, o último amistoso antes da estreia oficial na temporada 2017 e, apesar do maior volume e diversas chances criadas, não venceu. O adversário aproveitou uma falta quase no fim do jogo para marcar com Luan o único gol da partida. Os dois times entram em campo no fim de semana por competições diferentes, mas em busca dos três pontos.

Apesar de terminar sem gols, o primeiro tempo foi movimentado, com mais chances de gols para o time da casa. Logo no primeiro minuto, Léo Souza aproveitou uma sobra de bola na área para marcar, mas em posição irregular, o que invalidou o lance. Aos cinco, Jéferson, o único remanescente do título de 2016, arriscou da intermediária com perigo, mas para fora. O atacante voltou a aparecer aos 26 minutos, pela esquerda, mas o chute cruzado foi para fora. Aos 36 foi a vez de Pavão arriscar o chute, também sem direção.

Depois do intervalo, Sacramento promoveu a entrada dos recém-contratados Neto, Ramon Baiano e Dornelles, além da entrada de Nathan, recuando Jô para sua posição original na lateral. O primeiro chute mais uma vez foi do Sete, com Pavão, fazendo o goleiro Bernardo desviar para escanteio aos dois minutos.

Aos dez minutos, Jeferson fez falta em Jonathan, o que iniciou um empurra-empurra, obrigando o Árbitro Neuri Przybulinski excluir os jogadores Andrinho e Michel, do Novo, e Bahia e Jeferson, do Sete, todos substituídos. No reinício, o Sete melhorou e obrigou Bernardo a evitar o gol aos 16 em chute de Tarracha e no minuto seguinte com Pavão. Aos 30, Nathan cobrou falta na direita e a bola bateu na trave, mas na volta a zaga do Novo conseguiu afastar da área.

Aos 41, no lance de maior perigo do Novo, o time da Capital conseguiu marcar. Luan cobrou falta pela esquerda procurando os atacantes, a bola acabou passando por todos e não deu tempo de reação ao goleiro Wendell, que foi para bola sem alcançar, não evitando o gol e deixando o Sete sem tempo de reação.

Após o período de treino, a atenção dos dois times se volta para os jogos oficiais. O Sete começa no domingo, às 16h, no Estádio Douradão, o confronto com o Ceilândia pela fase preliminar da Copa Verde. Já o Novo, no mesmo horário, enfrenta o Comercial no Estádio Morenão pela rodada de abertura do Campeonato Estadual .