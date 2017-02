Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 17:25

Parte das rendas serão destinadas ao banco de cadeiras de rodas que ajuda entidades e pessoas

A temporada 2017 do Sete de Dourados começou no último domingo com o empate em 1 a 1 com o Ceilândia-DF pela fase preliminar da Copa Verde e segue com jogos pelo Campeonato Estadual e Copa do Brasil nos próximos 20 dias. Além do apoio ao atual campeão estadual, o torcedor tem agora mais um motivo para comparecer aos jogos no Estádio Douradão. Nesta terça-feira, o Sete firmou parceria com o Rotary Clube Dourados Guaicurus que vai destinar parte da arrecadação de cada partida para a entidade.

O acordo foi firmado em reunião entre o gestor do Sete, Tony Montalvão, o governador-assistente do Rotary em Dourados, Júlio Saldivar, e Roberto Duarte, presidente do Rotary Guaicurus. Os rotarianos serão responsáveis pelo serviço de bilheteria e controle de portaria nas partidas do clube como mandante no Estádio Douradão.

Segundo Saldivar, os recursos que serão destinados ao Rotary em cada jogo tem destino certo. “Todo recurso será utilizado na manutenção do nosso banco de cadeiras de rodas que ajuda entidades e pessoas com empréstimos ou mesmo doações em definitivo sem nenhum custo”, explica.

Para o Sete, a parceria faz parte de integração à sociedade que começou no ano passado com o apoio dado à Associação de Pais Amigos dos Autistas da Grande Dourados (AAGD). “Não se trata apenas de fazer futebol, mas de estar inserido na sociedade douradense. Precisamos da presença do torcedor para ajudar o clube, mas também agora para apoiar esse trabalho importantíssimo que faz o Rotary Guaicurus”, afirma Tony.

Ingressos

Para a estreia do Sete no Campeonato Estadual, a diretoria estipulou preço especial, para estimular a presença do torcedor. As arquibancadas custam R$ 5 e as cadeiras cobertas R$ 10, metade dos valores praticados nas últimas temporadas. “Precisamos de receita, é verdade. Mas agora será muito mais importante a presença do torcedor neste jogo, por isso optamos por abaixar mais os preços”, diz o dirigente.

Depois do Naviraiense, o Sete volta à campo apenas no dia 8 de fevereiro para o confronto único com o River-PI pela Copa do Brasil. Para essa partida, os preços foram estipulados em R$ 20 arquibancadas e R$ 40 cadeiras cobertas. Para avançar para a segunda fase, o time douradense precisa vencer, já que o empate classifica o adversário por este estar melhor colocado no Ranking de Clubes da CBF.