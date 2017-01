Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 17:03

Nas férias escolares, o Sesc Dourados garante a diversão da criançada, com atividades customizadas para turmas de a partir de 06 anos de idade. A colônia de férias será entre os dias 23 e 27 de janeiro, das 13h às 17 horas, dividida em duas turmas; uma com crianças de 06 a 07 anos e outra para as de 08 a 09 anos.

No primeiro dia, segunda-feira, a programação é de gincana com atividades cantadas. Terça é dia de se refrescar com o Sesc Cainágua e depois um cineminha.

Na quarta-feira a meninada vai se movimentar no circuito funcional kids e também participar da oficina culinária de tapioca coloria e fondue de frutas.

Quinta-feira é dia de apresentação teatral e fantoches e, encerrando a colônia, na sexta-feira muita ludicidade, com o “Dia Maluco” e “Brincando de Quiz”.

Serviço – O investimento é de R$ 56,50. O Sesc Dourados está localizado na Rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3410-0700. Acompanhe os serviços oferecidos pelo Sesc por meio do site www.sescms.com.br