Publicada em 10 de janeiro de 2017 às 15:58

Nesta terça-feira foi realizado nas dependências da FUNED (Fundação de Esporte de Dourados) em anexo ao estádio Frédis Saldivar, o “Douradão”, um curso de formação de brigada de incêndio que tem como principal objetivo estabelecer as condições mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e reciclagem aos 23 servidores lotados na autarquia também no Complexo Esportivo, Cultural e de Lazer Jorge Antônio Salomão, o “Jorjão”, que fica situado na região do bairro do grande Água Boa.

Entre os ensinamentos os servidores também tiveram acesso na teoria e na prática à atuação em edificação, na prevenção e no combate ao principio de incêndio como no manuseio de extintores e primeiros socorros; ressuscitação cardíaca e boca a boca, entre outras ações visando em caso de sinistro principalmente o de proteger a vida e também o patrimônio público; reduzir os danos ao meio ambiente até a chegada do socorro especializado como equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros e a equipe da Defesa Civil, momento este em que poderá atuar no apoio ao eventual sinistro. “Curso como este somente fortalecer para o aprendizado aos nossos servidores, e que tem como principal objetivo o de atender o melhor possível a nossa população em caso de uma emergência”, disse Jânio César, diretor/presidente da FUNED.

Contando com a presença da prefeita Délia Razuk (PR); Jânio César Amaro pela FUNED e Jorge Augusto Ramos Lopes, o “Peu”, novo coordenador do “JORJÃO”, entre os participantes do curso de oito horas que foi ministrado na teoria e na prática por Hamilton Paiva, técnico de segurança de trabalho da ACESEG (Assessoria & Capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho), os servidores estarão aptos a atuarem em concentração pública em quatro núcleos, sendo eles no estádio “Douradão” em dia de jogos e eventos culturais e outros, assim como no ginásio de esportes Ulisses Guimarães; Pavilhão de Eventos Don Teodardo e no próprio Jorjão. “Prestigiei este curso e fiquei muito satisfeita porque os nossos servidores ganharam mais um aprendizado para servir a nossa população. Ao longo da minha administração vamos oferecer outros cursos visando à segurança do trabalho aos nossos servidores para que eles possam numa eventualidade de um sinistro estar preparados para agirem em prol de nossa população, principalmente em grandes eventos”, disse Délia Razuk, que atentamente acompanhou vários itens de prevenção na formação da brigada de incêndio aplicado pelo instrutor da ACESEG aos servidores presentes no curso.

Para Jorge Augusto, o “Peu”, que é o novo coordenador do “JORJÃO”, este curso veio em um momento certo para as suas pretensões naquela área de esportes e lazer. “O Jorjão diariamente terá em seu complexo várias pessoas de domingo a domingo em franca atividades esportivas e na área de lazer. Numa eventualidade se algumas delas precisarem de um apoio ou de um socorro com certeza terá porque teremos em mãos um grupo de brigadistas que passaram por este curso aptos para atendê-las”, relatou o novo coordenador do “JORJÃO”.