Publicada em 30 de janeiro de 2017 às 17:33

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2017 dos cursos de pós-graduação a distância do Centro Universitário Senac. São oferecidos 26 títulos nas áreas de educação, gestão, meio ambiente, produção de alimentos, saúde, tecnologia da informação e turismo, com 1300 vagas disponíveis.

Estudar com possibilidade de flexibilização no horário e a um custo menor do que os cursos presenciais são uma das principais características da educação a distância, que tem conquistado cada vez mais a preferência dos brasileiros.

Com foco nas atuais demandas do mercado de trabalho, os cursos contam com material didático próprio, publicações e recursos multimídia, além de uma metodologia especialmente planejada para quem precisa conciliar estudos e outras atividades. O estudante ainda tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual, exercícios e vídeo aula.

Os professores do Centro Universitário Senac estão à disposição em fóruns para esclarecimento de dúvidas, webconferências, debates ou grupos de discussão com os alunos. Exercícios on-line, trabalhos individuais e em grupo, assim como uma prova presencial por semestre, realizada no polo escolhido no momento da inscrição, compõem o conjunto de instrumentos de avaliação de todos os cursos.

O prazo de inscrição segue até 2 de março e a taxa tem valor de R$ 20. As inscrições devem ser feitas na área de pós-graduação do site do Senac EAD, onde também é possível conferir o edital do processo seletivo e o portfólio completo de cursos oferecidos.

Em Mato Grosso do Sul, o Senac conta com unidades em vários municípios do Estado, onde os alunos podem fazer a prova presencial, tirar dúvidas e contar com o apoio dos professores: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Comerciários e comerciantes têm 20% de desconto no curso.

Mais informações no site: http://www.ead.senac.br/pos-graduacao/ ou pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br.