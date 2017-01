Publicada em 5 de janeiro de 2017 às 15:47

Senac Dourados tem cursos para todas as idades com início neste mês de janeiro

O Senac de Dourados inicia o ano de 2017 oferecendo opções variadas de qualificação profissional. Na área de informática a opção é o curso Informática Básica em Ambiente Windows, que proporciona o conhecimento dos recursos básicos do sistema operacional windows, editor de textos word, planilha eletrônica excel, navegação e e-mail na internet. As aulas serão às segundas e quartas e começam dia 23 de janeiro. É necessário ter no mínimo 14 anos e concluído o 5º ano do ensino fundamental.

Voltado para profissionais da beleza, o curso Penteados para Maquiadores, com início dia 24 de janeiro, traz as técnicas necessárias para que o maquiador possa atender de maneira integral sua cliente. Maquiagem e cabelo fazem parte do visual básico para uma festa e cada vez mais a multifuncionalidade do profissional da beleza valoriza o trabalho executado e amplia sua área de atuação.

Ainda na área da beleza tem o curso Design de Sobrancelha, que proporciona aos participantes o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas através da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto e necessidade do cliente. O curso tem início dia 14 de janeiro. É necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental (5º ano) para se inscrever.

Outra opção é o curso de férias para a garotada, Chefinhos e Lanches Doces, que será realizado de 23 a 24 de janeiro, das 13h às 17h. No curso, os alunos vão aprender receitas de cookies, alfajor, bolo no pote, limonada e picolé de colágeno, além de técnicas básicas de cozinha. Para participar é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.

Tem ainda o curso Chefinhos e Lanches Salgados, nos dias 25 e 26 de janeiro, das 13h às 17h. Além das boas práticas na cozinha os alunos também iniciam o aprendizado da gastronomia com técnicas básicas de cozinha e preparo de receitas salgadas: wrap, sanduíche no espeto, hambúrguer, salada no pote, mini pizza. Para participar também é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.

Ainda para a garotada tem a opção do curso Games-Teen, com início dia 24 de janeiro. O curso ensina como criar games utilizando as ferramentas Scratch e Kodu GameLabs. Aprender a programar um game é uma habilidade que não é útil apenas para quem quer ser um programador de sucesso no futuro, mas ajuda em outras habilidades, como resolver problemas, desenvolve o raciocínio lógico e contribui em outras matérias como ciências e matemática. Para se inscrever é preciso ter entre 10 e 14 anos e estar cursando no mínimo o 4º ano do ensino fundamental.

Mais informações no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3411-2400 ou pelo e-mail atendimento@ms.senac.br