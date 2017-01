Publicada em 19 de janeiro de 2017 às 16:39

O mercado de trabalho precisa de profissionais capacitados e atentos às mudanças do consumidor e para atender essas demandas o Senac de Dourados oferece opções de cursos em diversas áreas. Uma das oportunidades é o curso de Qualidade na Coleta de Sangue, que aperfeiçoa os profissionais para o desenvolvimento de competências necessárias ao perfil profissional da área de saúde, propiciando a vivência dos cuidados específicos para a qualidade e a eficiência na coleta de sangue, visando ao bom atendimento do paciente /cliente. As aulas têm início dia 06 de fevereiro.

Também com início dia 06 de fevereiro tem o curso Oratória – A Arte da Comunicação Eficaz, com carga horária de 21 horas, que apresentar aos alunos técnicas para vencer o medo de falar em público, proporcionando o desenvolvimento de competências e o alcance de uma comunicação assertiva, considerando a organização, domínio dos equipamentos de suporte ao discurso, perfil do público e o autocontrole como elementos fundamentais.

Na área da informática tem o curso de Montador e Reparador de Computadores. O curso tem como objetivo preparar o participante para montar, instalar, reparar e configurar dispositivos de hardware, além de instalar e configurar sistemas operacionais e software aplicativos de acordo com normas e procedimentos técnicos. Também prepara o participante para a instalação e manutenção em redes de pequeno porte. As aulas têm início dia 06 de fevereiro.

Ainda na área de informática tem o curso Operador de Computador, também com início dia 06 de fevereiro, que tem como objetivo formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados. Os participantes aprendem a instalar e configurar sistemas operacionais, aplicativos de escritório e periféricos. Além de aprender operações básicas do computador, o aluno desenvolve competências para realizar trabalhos de suporte, como instalar e desinstalar programas.

Com início dia 13 de fevereiro, o curso Informática Básica para a Melhor Idade tem como objetivo tornar a comunidade da terceira idade ativa nos meios tecnológicos e propiciar o conhecimento dos recursos básicos do sistema operacional Windows, processador de textos word, navegação na Internet e utilização de e-mail.

O curso de Cabeleireiro, com início dia 13 de fevereiro, qualifica profissionais para fazer transformações no visual do cliente, como execução de cortes, penteados, coloração, descoloração, mudanças no volume e curvatura dos cabelos, considerando o estilo e o biotipo de cada cliente, para compor uma imagem harmoniosa. Para se inscrever é preciso idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo.

Tem ainda o curso o curso de Higiene e Manipulação de Alimentos, com início dia 14 de fevereiro. Para se inscrever é preciso ter pelo menos 16 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano). O curso, com carga horária de 10 horas, tem como objetivo aperfeiçoar o profissional nas boas práticas em higiene e manipulação de alimentos, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização e armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos.

