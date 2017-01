Publicada em 18 de janeiro de 2017 às 17:49

A unidade do Senac de Naviraí está com inscrições abertas para dois cursos na área da beleza, com início no mês de fevereiro. Um deles é o de Design de Sobrancelha, que proporciona aos participantes o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas por meio da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto e necessidade do cliente.

O curso tem início dia 06 de fevereiro. Para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental (5º ano) para se inscrever.

Outra opção é o curso de Barbeiro, com início dia 13 de fevereiro, com o objetivo de qualificar o profissional para realização de embelezamento dos cabelos masculinos, como corte, barba, bigode e acertos de costeletas.

Outras informações sobre os cursos estão disponíveis no site: www.ms.senac.br, pelo e-mail atendimento@ms.senac.br ou ainda pelo telefone (67) 3409-0400.